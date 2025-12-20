close-btn
Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

20.12.2025 11:30
Микола Деркач

Український стартап Crosscheck завершив участь у тримісячній акселераційній програмі Techstars New York і залучив $220 000 інвестицій в обмін на 5% common stock

Фото: pexels.com

Про це команда розповіла Vector.

Зазначається, що інвестиції складаються з $200 000 через некепований MFN SAFE та $20 000 через Post-Money Convertible Equity Agreement. Demo Day програми відбувся 4 грудня в Нью-Йорку. До когорти Techstars New York увійшли вісім стартапів, відібраних із кількох тисяч заявок.

Під час акселерації Crosscheck провів півот (стратегічна зміна напрямку розвитку), суттєво оновив продукт і GTM-стратегію та запустив відкриту бета-версію платформи. Після цього стартап зафіксував зростання кількості реєстрацій і створених користувачами аудитів. Команда також додала всі ключові модулі та типи сертифікацій у своїй ніші, а процеси онбордингу та проведення аудитів зробила повністю self-serve.

Наразі Crosscheck має чотири корпоративні SaaS-контракти для внутрішніх аудиторів. У воронці продажів — близько 70 аудиторських компаній (приблизно 200 потенційних користувачів). Також команда вже підключила чотири сертифікаційні компанії з цього списку.

Crosscheck працює у сегменті бізнес-комплаєнсу та аудитів. Платформа допомагає компаніям готуватися до аудитів, структурувати документацію та дотримуватися вимог міжнародних стандартів якості, зокрема стандартів ЄС. Продукт частково автоматизує підготовку аудиторських звітів на основі документів клієнтів. За оцінкою команди, ручна підготовка такого звіту займає 2–3 години, тоді як платформа формує драфт за кілька хвилин і підсвічує аспекти, що потребують додаткової перевірки. Для цього Crosscheck використовує кілька ШІ-моделей, зокрема OpenAI, Gemini та Claude.

Читайте також: Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

Участь у Techstars дала команді доступ до enterprise-фокусу програми, регулярних office hours і нетворку в США, зокрема до фондів tier-1 і фаундерів локального ринку.

У січні Crosscheck планує розпочати першу фазу роботи на ринку США з двома компаніями — американською та компанією з Данії, яка проводить аудити в США. Також стартап готується до запуску платних пілотів у галузях агро та біоенергетики.

Вартість підписки для аудиторів-фрилансерів становить $250 на місяць. Ентерпрайз-клієнти зазвичай укладають контракти на пів року або рік, а ціна залежить від кількості аудитів. Команда зазначає, що вже має досвід підвищення цін без втрати клієнтів.

З урахуванням інвестицій від Techstars загальний обсяг залученого фінансування Crosscheck сягнув $920 000. Надалі стартап планує сфокусуватися на трекшені та продажах на ринку США, після чого визначатиме параметри майбутнього seed-раунду.

Нагадаємо, у серпні Crosscheck залучив $700 000 у межах pre-seed-раунду.

