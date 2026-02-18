close-btn
PaySpaceMagazine

Темпи кредитування населення зростають — НБУ

18.02.2026 14:50
Ольга Деркач

Темпи приросту чистих гривневих кредитів бізнесу на початку 2026 року залишилися високими, а кредитування населення — додатково прискорилося

Темпи кредитування населення зростають — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Водночас у валовій статистиці по бізнес-кредитах видно спад через разовий «статистичний ефект» після списання старих непрацюючих активів держбанками — Національний банк України (НБУ) наголошує, що це не свідчить про падіння кредитної активності. Також регулятор повідомляє про збереження значних запасів ліквідності в банківській системі.

Кредити бізнесу та населенню

За оперативною статистикою НБУ, у січні 2026 року темпи зростання чистих гривневих кредитів бізнесу збереглися на рівні грудня 2025 року — 35,6% р/р. Водночас приріст чистих гривневих кредитів населенню пришвидшився до 34,5% р/р.

Чому валові бізнес-кредити скоротилися

Обсяг валових кредитів бізнесу в національній валюті у цей період зменшився на 1,7% р/р. У НБУ пояснюють це статистичним ефектом, що триває: у грудні 2025 року державні банки припинили визнання близько 157 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів.

Цікаве по темі: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

Регулятор зазначає, що річний приріст нових кредитів банків майже компенсував списані активи, а частка NPL у банківському секторі скоротилася до 14% станом на 1 січня 2026 року — це історично найнижчий показник за понад 15 років.

У НБУ очікують, що зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику, хоча й не відображає зниження кредитної активності.

Ліквідність і фондування

Оперативні дані також свідчать, що банківська система й далі зберігає високі запаси ліквідності на тлі сталого збільшення фондування від клієнтів.

Зокрема, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у січні зріс на 18,7% р/р, а бізнесу — на 22% р/р.

Раніше ми писали, скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025. У 2025 році, в умовах продовження повномасштабної війни та посилення атак на енергетичну інфраструктуру України, більшість операцій з платіжними картками в Україні, як і раніше, були безготівковими.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026

НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові 17.02.2026

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові
НБУ відкликав ліцензії двом небанкам 17.02.2026

НБУ відкликав ліцензії двом небанкам
Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ 17.02.2026

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові 13.02.2026

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові
У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026 13.02.2026

У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  14:50

Темпи кредитування населення зростають — НБУ

 Сьогодні  13:40

Mastercard та Visa залучають банки до пілотів агентних платежів

 Сьогодні  12:30

Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

 Сьогодні  11:20

Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

 17.02.2026  21:00

Українські підприємиці можуть отримати гранти до 100 000 грн

 17.02.2026  20:20

Meta закриває Messenger.com — що зміниться для користувачів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.