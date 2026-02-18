Темпи кредитування населення зростають — НБУ

Темпи приросту чистих гривневих кредитів бізнесу на початку 2026 року залишилися високими, а кредитування населення — додатково прискорилося

Водночас у валовій статистиці по бізнес-кредитах видно спад через разовий «статистичний ефект» після списання старих непрацюючих активів держбанками — Національний банк України (НБУ) наголошує, що це не свідчить про падіння кредитної активності. Також регулятор повідомляє про збереження значних запасів ліквідності в банківській системі.

Кредити бізнесу та населенню

За оперативною статистикою НБУ, у січні 2026 року темпи зростання чистих гривневих кредитів бізнесу збереглися на рівні грудня 2025 року — 35,6% р/р. Водночас приріст чистих гривневих кредитів населенню пришвидшився до 34,5% р/р.

Чому валові бізнес-кредити скоротилися

Обсяг валових кредитів бізнесу в національній валюті у цей період зменшився на 1,7% р/р. У НБУ пояснюють це статистичним ефектом, що триває: у грудні 2025 року державні банки припинили визнання близько 157 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів.

Регулятор зазначає, що річний приріст нових кредитів банків майже компенсував списані активи, а частка NPL у банківському секторі скоротилася до 14% станом на 1 січня 2026 року — це історично найнижчий показник за понад 15 років.

У НБУ очікують, що зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику, хоча й не відображає зниження кредитної активності.

Ліквідність і фондування

Оперативні дані також свідчать, що банківська система й далі зберігає високі запаси ліквідності на тлі сталого збільшення фондування від клієнтів.

Зокрема, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у січні зріс на 18,7% р/р, а бізнесу — на 22% р/р.

Джерело: НБУ.