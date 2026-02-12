close-btn
НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній

12.02.2026 13:40
Микола Деркач

Нацбанк України пропонує внести зміни до порядку виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національний банк України.

Зокрема, внесення змін зумовлене необхідністю:

  • уточнення окремих норм, пов’язаних із запровадженням стандарту ISO 20022, зокрема із запровадженням нових кодів позначень комісійної винагороди (витрат) надавачу платіжних послуг платника й іншим надавачам платіжних послуг за перерахування коштів в іноземній валюті або банківських металів;
  • удосконалення порядку виконання надавачами платіжних послуг примусового стягнення коштів податкового боргу в національній валюті за наявності в боржника коштів на рахунках в іноземній валюті.

Відповідні норми містить проєкт постанови “Про затвердження Змін до Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах” (далі – проєкт постанови), що пропонується для обговорення.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 20 лютого 2026 року включно.

Раніше ми також писали, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2026 року зменшилася на шість компаній – до 769. Кількість банків у січні становила 60.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.