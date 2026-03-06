Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut подав заявку на отримання банківської ліцензії у США та призначив колишнього топменеджера Visa Inc. керівником регіону

Компанія звернулася по дозвіл до Управління контролера грошового обігу США (OCC) та Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC), щоб працювати в усіх 50 штатах під назвою Revolut Bank US.

Національна банківська ліцензія у США дозволить Revolut напряму підключитися до платіжних систем Федеральної резервної системи, приймати депозити клієнтів із федеральним страхуванням до $250 000 на рахунок, а також пропонувати персональні кредити й кредитні картки. Це стане суттєвою зміною порівняно з нинішньою моделлю роботи фінтеху, яка передбачає використання кількох партнерських банків для надання послуг на американському ринку.

«Сполучені Штати є ключовим елементом нашої глобальної стратегії зростання», — зазначив засновник і генеральний директор Revolut Нік Сторонський у заяві, додавши, що подання заявки є «важливою віхою» для компанії.

Американський бізнес Revolut очолить Четін Дурансой, який раніше обіймав керівні посади у Visa та Capital One, а останнім часом керував у США платформою заощаджень Raisin. Він приєднається до чинної управлінської команди та місцевого штату компанії, який налічує трохи менше ніж 200 співробітників. За словами компанії, після отримання ліцензії ця команда поступово зростатиме.

Revolut входить до числа фінтех-компаній у світі, які прагнуть отримати повноцінні банківські ліцензії у США. Бізнес розраховує скористатися тим, що багато керівників вважають більш сприятливим регуляторним середовищем під час другого президентського терміну Дональда Трампа.

Серед конкурентів — Wise Plc, яка також претендує на ліцензію для виконання окремих банківських операцій у США. Тим часом латиноамериканський фінтех Nu Holdings Ltd. на початку цього року отримав умовне схвалення від OCC.

Ще наприкінці минулого року Revolut розглядала можливість придбання американського банку, щоб пришвидшити експансію на місцевому ринку.

«Однією з переваг отримання ліцензії є те, що це зменшує кількість посередників, яких ми використовуємо в процесі, а також знижує витрати», — сказав глобальний директор з банківських операцій Revolut Сід Джаджодія.

Наразі клієнтська база Revolut у США перевищила 1 млн рахунків. Компанія посилює інвестиції у цей ринок і планує вкласти $500 млн протягом трьох-п’яти років. Щоб підвищити впізнаваність бренду.

Заснована у 2015 році компанія Revolut стала одним із найбільших та найшвидше зростаючих фінтехів у світі. Нині вона має понад 70 млн клієнтів у всьому світі й прагне збільшити їхню кількість до 100 млн. Минулого місяця компанія запустила свої перші повноцінні банківські операції за межами Європи — у Мексиці.

