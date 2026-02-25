Як вигідніше переказувати кошти в Україну

Вартість міжнародних переказів може суттєво відрізнятися залежно від способу, країни відправлення та валюти. Комісії, курс конвертації та приховані збори іноді «з’їдають» помітну частину суми. У цьому матеріалі розглянемо основні канали переказу коштів в Україну та пояснимо, як обрати найвигідніший варіант
Як рахувати «вигідність» переказу в Україну
Реальна ціна переказу складається з таких елементів:
- Фіксована/відсоткова комісія сервісу.
- Курс конвертації (спред до міжбанку).
- Комісії банків-посередників у SWIFT (інколи, це збори за обробку платежу, коли у банків відправника та отримувача немає прямих зв’язків).
- Комісії банку-отримувача/карткової мережі (інколи) тощо.
Найвигідніший канал — той, де сума (1)+(2)+(3)+(4) мінімальна для конкретної країни відправлення, валюти та способу отримання.
Основні канали переказу в Україну
1) Онлайн-сервіси із зарахуванням на український банк (IBAN/картка)
Це зазвичай найвигідніший варіант для регулярних переказів «на карту/рахунок», бо вони конкурують курсом і прозоро показують повну вартість до підтвердження.
Wise
Плюси: показує комісію наперед, використовує mid-market rate (міжбанківський курс) і бере оплату окремою комісією, а не «ховає» її в курсі. На сайті Wise є калькулятор і приклад вартості.
Мінуси: доступність/умови залежать від країни відправника та валюти; інколи неможливо відправити з віддалених «екзотичних» країн.
TransferGo
Плюси: у промо-умовах часто бувають нульові/низькі комісії; на сторінці TransferGo для України декларуються безкоштовні перекази/перші перекази без комісії (умови залежать від маршруту).
Мінуси: «безкоштовність» не означає «нульова вартість» — курс конвертації все одно важливий.
Paysend
Плюси: часто позиціонується як дешевий card-to-card (фіксована невелика комісія; показують суму до підтвердження). Деталі про комісії — на сайті.
Мінуси: підсумкова вигода дуже залежить від FX-курсу в застосунку та того, чи йде переказ з конвертацією.
Remitly
Плюси: багато варіантів доставки (картка/рахунок/інше залежно від країни), часто є промо для першого переказу; ціна залежить від методу оплати та доставки. Деталі — на сайті.
Мінуси: без калькулятора під ваш маршрут порівнювати важко — у різних країнах умови різні.
Що зазвичай вигідніше:
- переказ «на рахунок/картку» з оплатою з банківського рахунку (а не кредиткою);
- відправлення одразу в тій валюті, у якій отримувач реально витрачає (часто ₴), щоб уникнути подвійної конвертації.
Читайте також: Payoneer інтегрував функцію роботи зі стейблкоїнами
2) Картка → картка напряму в український банк (P2P)
Працює, коли відправник має іноземну картку, а отримувач — картку українського банку.
ПриватБанк (Privat24 міжнародні P2P)
Наприклад, минулоріч було введено єдиний тариф 1% для переказів з іноземних карток на картки ПриватБанку через Privat24. Так, до 31 березня 2026 року для всіх міжнародних P2P-переказів:
- 1% від суми переказу з карток закордонних банків на картки ПриватБанку (замість 1,5%);
- 1% від суми переказу (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн) для переказів із карток ПриватБанку на закордонні картки.
Плюси: дуже простий сценарій «на карту», висока швидкість.
Мінуси: курс конвертації та можливі комісії банку відправника можуть «з’їсти» вигоду, навіть якщо в Україні 1%.
Коли P2P має сенс
- невеликі/середні суми, коли важлива швидкість і зручність;
- отримувач саме в тому банку, де тариф відомий і прийнятний.
Читайте популярне: X Ілона Маска запустить торгівлю криптовалютами та акціями
3) SWIFT-переказ на валютний рахунок в українському банку
Це найкращий канал для великих сум у $/€ (зарплата, заощадження, продаж активів тощо), якщо потрібне зарахування саме у валюті без конвертації в ₴.
Нюанси SWIFT:
- можуть бути комісії банків-кореспондентів; їх важко передбачити, якщо відправник обирає спільну оплату комісій (SHA) або оплату отримувачем (BEN). Це типовий механізм SWIFT;
- банки в Україні приймають SWIFT на користь фізосіб у межах вимог законодавства (приклад формулювання в Raiffeisen);
- валютне регулювання під час воєнного стану базово описане постановою НБУ №18 і подальшими змінами.
Як здешевити SWIFT на практиці
- якщо відправник може, обирати OUR (комісії платить відправник) — тоді отримувачу зараховується повніша сума (але відправнику дорожче «на вході»);
- робити менше переказів на більші суми (бо фіксовані кореспондентські збори болючі на дрібних сумах);
- давати відправнику повні реквізити: IBAN, SWIFT, адреса банку, призначення платежу (щоб не було «repair fee»/затримок).
4) Грошові перекази з видачею готівки або «bank deposit» (Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer тощо)
Цей варіант чудово підійде, якщо отримувачу потрібна готівка або немає зручного банківського рахунку/картки.
Western Union
Плюси: широка мережа видачі готівки в Україні.
Мінуси: часто дорожче за онлайн-зарахування на рахунок через Wise/TransferGo, зокрема, бо комісія+курс. Тарифи можуть суттєво відрізнятися залежно від каналу (онлайн/агент/через банк-партнер). Приклад тарифної сітки WU у monobank показує, що комісії можуть бути фіксованими залежно від суми.
MoneyGram
Плюси: зрозумілий сценарій «готівка тут і зараз», є партнери-банки в Україні.
Мінуси: як і у WU, «вигідність» часто програє онлайн-зарахуванню на рахунок, якщо готівка не потрібна.
Ria / PrivatMoney / IntelExpress (через банки-партнери)
Плюси: зарахування може йти як «bank deposit» на рахунок/картку; часто комісію платить відправник, а отримувач не має додаткової комісії від системи (приклад формулювання у PUMB для Ria/PrivatMoney/IntelExpress).
Мінуси: тарифи залежать від країни відправлення та точки/каналу; інколи невигідний FX.
5) PayPal
PayPal працює в Україні для переказів між акаунтами, але «пільгові умови/fee waivers» на українські перекази на офіційному сайті були оголошені як тимчасові до 31 березня 2025 року, тож у 2026 році потрібно рахувати стандартні комісії та курс.
Плюси: зручно, якщо гроші вже в екосистемі PayPal.
Мінуси: часто програє за курсом/комісіями спеціалізованим реміт-сервісам (цифрові платформи).
6) Криптовалюта (USDT/USDC тощо)
Може бути вигідно у вузьких сценаріях (великі суми, коли обидві сторони добре розуміють процес), але має ризики: комплаєнс, блокування акаунтів бірж, комісії на введення/виведення, ризик шахрайства, податкові наслідки. Для постійних переказів це не завжди правильний варіант, а ліпше як запасний.
Цікаве по темі: Європарламент підтримав цифровий євро для онлайн- та офлайн-платежів
Який канал зазвичай найвигідніший: практичні сценарії
Регулярні перекази €100–€2 000
Найчастіше: Wise або TransferGo.
Альтернатива: Paysend/Remitly, якщо у вашому напрямку вони дають кращий курс/акцію.
Разовий терміновий переказ, отримувачу потрібна готівка
Western Union або MoneyGram (швидко, багато точок).
Ціна зазвичай вища, але ви купуєте «готівку і негайність».
Великі суми $5 000+ у валюті, потрібне зарахування саме в $/€
SWIFT на валютний рахунок (і уважно вибрати тип комісій OUR/SHA/BEN).
Відправник має лише іноземну картку, а отримувач — картку ПриватБанку
P2P у Privat24 з тарифом 1% (перевіряючи курс і комісії банку відправника).
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Білл Гейтс оновив свій портфель акцій
Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ
Нова пошта вийшла на ринок США