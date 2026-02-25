Як вигідніше переказувати кошти в Україну

Вартість міжнародних переказів може суттєво відрізнятися залежно від способу, країни відправлення та валюти. Комісії, курс конвертації та приховані збори іноді «з’їдають» помітну частину суми. У цьому матеріалі розглянемо основні канали переказу коштів в Україну та пояснимо, як обрати найвигідніший варіант

Як рахувати «вигідність» переказу в Україну

Реальна ціна переказу складається з таких елементів:

Фіксована/відсоткова комісія сервісу. Курс конвертації (спред до міжбанку). Комісії банків-посередників у SWIFT (інколи, це збори за обробку платежу, коли у банків відправника та отримувача немає прямих зв’язків). Комісії банку-отримувача/карткової мережі (інколи) тощо.

Найвигідніший канал — той, де сума (1)+(2)+(3)+(4) мінімальна для конкретної країни відправлення, валюти та способу отримання.

Основні канали переказу в Україну

1) Онлайн-сервіси із зарахуванням на український банк (IBAN/картка)

Це зазвичай найвигідніший варіант для регулярних переказів «на карту/рахунок», бо вони конкурують курсом і прозоро показують повну вартість до підтвердження.

Wise

Плюси: показує комісію наперед, використовує mid-market rate (міжбанківський курс) і бере оплату окремою комісією, а не «ховає» її в курсі. На сайті Wise є калькулятор і приклад вартості.

Мінуси: доступність/умови залежать від країни відправника та валюти; інколи неможливо відправити з віддалених «екзотичних» країн.

TransferGo

Плюси: у промо-умовах часто бувають нульові/низькі комісії; на сторінці TransferGo для України декларуються безкоштовні перекази/перші перекази без комісії (умови залежать від маршруту).

Мінуси: «безкоштовність» не означає «нульова вартість» — курс конвертації все одно важливий.

Paysend

Плюси: часто позиціонується як дешевий card-to-card (фіксована невелика комісія; показують суму до підтвердження). Деталі про комісії — на сайті.

Мінуси: підсумкова вигода дуже залежить від FX-курсу в застосунку та того, чи йде переказ з конвертацією.

Remitly

Плюси: багато варіантів доставки (картка/рахунок/інше залежно від країни), часто є промо для першого переказу; ціна залежить від методу оплати та доставки. Деталі — на сайті.

Мінуси: без калькулятора під ваш маршрут порівнювати важко — у різних країнах умови різні.

Що зазвичай вигідніше:

переказ «на рахунок/картку» з оплатою з банківського рахунку (а не кредиткою);

відправлення одразу в тій валюті, у якій отримувач реально витрачає (часто ₴), щоб уникнути подвійної конвертації.

2) Картка → картка напряму в український банк (P2P)

Працює, коли відправник має іноземну картку, а отримувач — картку українського банку.

ПриватБанк (Privat24 міжнародні P2P)

Наприклад, минулоріч було введено єдиний тариф 1% для переказів з іноземних карток на картки ПриватБанку через Privat24. Так, до 31 березня 2026 року для всіх міжнародних P2P-переказів:

1% від суми переказу з карток закордонних банків на картки ПриватБанку (замість 1,5%);

1% від суми переказу (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн) для переказів із карток ПриватБанку на закордонні картки.

Плюси: дуже простий сценарій «на карту», висока швидкість.

Мінуси: курс конвертації та можливі комісії банку відправника можуть «з’їсти» вигоду, навіть якщо в Україні 1%.

Коли P2P має сенс

невеликі/середні суми, коли важлива швидкість і зручність;

отримувач саме в тому банку, де тариф відомий і прийнятний.

3) SWIFT-переказ на валютний рахунок в українському банку

Це найкращий канал для великих сум у $/€ (зарплата, заощадження, продаж активів тощо), якщо потрібне зарахування саме у валюті без конвертації в ₴.

Нюанси SWIFT:

можуть бути комісії банків-кореспондентів; їх важко передбачити, якщо відправник обирає спільну оплату комісій (SHA) або оплату отримувачем (BEN). Це типовий механізм SWIFT;

банки в Україні приймають SWIFT на користь фізосіб у межах вимог законодавства ( приклад

валютне регулювання під час воєнного стану базово описане постановою НБУ

Як здешевити SWIFT на практиці

якщо відправник може, обирати OUR (комісії платить відправник) — тоді отримувачу зараховується повніша сума (але відправнику дорожче «на вході»);

робити менше переказів на більші суми (бо фіксовані кореспондентські збори болючі на дрібних сумах);

давати відправнику повні реквізити: IBAN, SWIFT, адреса банку, призначення платежу (щоб не було «repair fee»/затримок).

4) Грошові перекази з видачею готівки або «bank deposit» (Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer тощо)

Цей варіант чудово підійде, якщо отримувачу потрібна готівка або немає зручного банківського рахунку/картки.

Western Union

Плюси: широка мережа видачі готівки в Україні.

Мінуси: часто дорожче за онлайн-зарахування на рахунок через Wise/TransferGo, зокрема, бо комісія+курс. Тарифи можуть суттєво відрізнятися залежно від каналу (онлайн/агент/через банк-партнер). Приклад тарифної сітки WU у monobank показує, що комісії можуть бути фіксованими залежно від суми.

MoneyGram

Плюси: зрозумілий сценарій «готівка тут і зараз», є партнери-банки в Україні.

Мінуси: як і у WU, «вигідність» часто програє онлайн-зарахуванню на рахунок, якщо готівка не потрібна.

Ria / PrivatMoney / IntelExpress (через банки-партнери)

Плюси: зарахування може йти як «bank deposit» на рахунок/картку; часто комісію платить відправник, а отримувач не має додаткової комісії від системи (приклад формулювання у PUMB для Ria/PrivatMoney/IntelExpress).

Мінуси: тарифи залежать від країни відправлення та точки/каналу; інколи невигідний FX.

5) PayPal

PayPal працює в Україні для переказів між акаунтами, але «пільгові умови/fee waivers» на українські перекази на офіційному сайті були оголошені як тимчасові до 31 березня 2025 року, тож у 2026 році потрібно рахувати стандартні комісії та курс.

Плюси: зручно, якщо гроші вже в екосистемі PayPal.

Мінуси: часто програє за курсом/комісіями спеціалізованим реміт-сервісам (цифрові платформи).

6) Криптовалюта (USDT/USDC тощо)

Може бути вигідно у вузьких сценаріях (великі суми, коли обидві сторони добре розуміють процес), але має ризики: комплаєнс, блокування акаунтів бірж, комісії на введення/виведення, ризик шахрайства, податкові наслідки. Для постійних переказів це не завжди правильний варіант, а ліпше як запасний.

Який канал зазвичай найвигідніший: практичні сценарії

Регулярні перекази €100–€2 000

Найчастіше: Wise або TransferGo.

Альтернатива: Paysend/Remitly, якщо у вашому напрямку вони дають кращий курс/акцію.

Разовий терміновий переказ, отримувачу потрібна готівка

Western Union або MoneyGram (швидко, багато точок).

Ціна зазвичай вища, але ви купуєте «готівку і негайність».

Великі суми $5 000+ у валюті, потрібне зарахування саме в $/€

SWIFT на валютний рахунок (і уважно вибрати тип комісій OUR/SHA/BEN).

Відправник має лише іноземну картку, а отримувач — картку ПриватБанку

P2P у Privat24 з тарифом 1% (перевіряючи курс і комісії банку відправника).

