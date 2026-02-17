close-btn
X Ілона Маска запустить торгівлю криптовалютами та акціями

17.02.2026 15:40
Ольга Деркач

Соцмережа X, яка належить підприємцю Ілону Маску, невдовзі дозволить користувачам торгувати акціями та криптовалютами прямо зі своєї стрічки, стверджує топменеджер соцплатформи

X Ілона Маска запустить торгівлю криптовалютами та акціями

Фото: chatgpt.com

Керівник продукту X Нікіта Бір заявив, що «Smart Cashtags», які дадуть змогу торгувати акціями та криптовалютами, запустять «за кілька тижнів». Ці теги дозволять взаємодіяти з біржовими тікерами в дописах X і здійснювати угоди безпосередньо в застосунку.

Власник X Ілон Маск також нещодавно заявив, що платформа готова запустити зовнішню бета-версію власної платіжної системи X-Money.

Маск, який давно прагне перетворити X на «застосунок для всього», де користувачі зможуть вести «все своє фінансове життя», сказав, що внутрішнє тестування вже триває, а зовнішні користувачі мають почати випробування системи протягом двох місяців.

Цікаве по темі: Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

У жовтні 2023 року під час загальної зустрічі з працівниками Маск виклав своє бачення X: «Коли я кажу про платежі, я насправді маю на увазі все фінансове життя людини. Усе, що пов’язане з грошима. Це буде на нашій платформі. Гроші чи цінні папери чи що завгодно. Тобто це не просто на кшталт «надіслати $20 другу». Я кажу про те, що, наприклад, вам не потрібен буде банківський рахунок».

Тоді він окреслив амбітні строки запуску нових фінансових функцій, наполягаючи, що «мені буде важко повірити, якщо ми не розгорнемо це до кінця наступного року».

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що у майбутньому традиційні гроші можуть втратити актуальність, а цінність товарів і послуг визначатиметься в енергетичних одиницях.

«Можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде. Або гроші будуть, але їх можна буде вимірювати у ватах. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики», — сказав Маск.

Джерело: Finextra.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.