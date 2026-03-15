Україна застосує на фронті гуманоїдних роботів

Україна почала випробування гуманоїдних роботів Phantom MK-1, які потенційно можуть виконувати розвідувальні та допоміжні бойові завдання

Роботи створені американською компанією Foundation і позиціонуються як перші гуманоїдні системи, спеціально розроблені для оборонних потреб. У лютому два прототипи Phantom MK-1 передали Україні для тестування у фронтових умовах, насамперед для підтримки розвідки.

Розробники вважають, що подібні системи можуть виконувати небезпечні завдання замість людей. За словами співзасновника Foundation Майка Леблана, мета проєкту — створити платформу, здатну використовувати «будь-яку зброю, яку може використовувати людина».

Phantom MK-1 має гуманоїдну конструкцію, що дозволяє йому взаємодіяти зі стандартним військовим обладнанням та озброєнням. Також очікується, що такі роботи зможуть працювати у середовищах, де використання безпілотників обмежене — наприклад у вузьких укриттях або бункерах.

Окрім розвідки, гуманоїдні роботи потенційно можуть використовуватися для постачання спорядження, роботи з вибухівкою або виконання інших ризикованих завдань на передовій. Ще однією особливістю системи є тепловий сигнал, подібний до людського, що може вводити в оману системи спостереження противника.

Війна в Україні вже стала одним із головних полігонів для випробування нових військових технологій. Зокрема, широке застосування дронів та автономних систем змінює характер сучасного бою та пришвидшує автоматизацію багатьох елементів так званого «ланцюга ураження» — від виявлення цілі до її знищення.

Разом із тим розвиток бойових роботів викликає і дискусії. Критики попереджають, що використання автономних систем може знизити політичні та етичні бар’єри для ведення війни, а також ускладнити питання відповідальності за можливі порушення.

Попри це розробники вважають, що гуманоїдні роботи здатні зменшити втрати серед військових і виконувати завдання у найбільш небезпечних умовах.

Джерела: time.com, militarnyi.com.