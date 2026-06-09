OpenAI конфіденційно подала документи на IPO

OpenAI зробила ще один крок до публічного ринку. Компанія конфіденційно подала документи на первинне публічне розміщення акцій (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), відкривши собі можливість вийти на біржу найближчими кварталами

Подача відбулася лише через тиждень після аналогічного кроку з боку Anthropic і на тлі підготовки до IPO SpaceX. Таким чином ринок може отримати одразу кілька найбільших технологічних розміщень останніх років, пов’язаних зі штучним інтелектом.

За останньою оцінкою OpenAI коштує $852 млрд, що робить компанію однією з найдорожчих приватних компаній світу. Конфіденційна заявка дозволяє пройти попередню перевірку регулятора без негайного розкриття фінансових показників для широкого загалу.

У компанії підкреслили, що остаточного рішення щодо термінів IPO поки немає. В OpenAI зазначають, що частину стратегічних завдань простіше реалізовувати як приватній компанії, однак подача документів залишає можливість швидко вийти на біржу, якщо такий варіант виявиться оптимальним.

Паралельно OpenAI планує провести тендерну пропозицію для співробітників. Вона дозволить працівникам продати частину своїх акцій за поточною оцінкою компанії та частково задовольнити попит на ліквідність без необхідності чекати публічного розміщення.

Yад підготовкою IPO OpenAI працює разом із Goldman Sachs та Morgan Stanley. Ці ж банки беруть участь у підготовці розміщення SpaceX.

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Конкуренція серед ШІ-компаній посилюється

Від запуску ChatGPT у 2022 році OpenAI перетворилася на одного з головних бенефіціарів буму штучного інтелекту.

Втім, конкуренція на ринку продовжує зростати. Серед основних суперників компанії називають Anthropic, Google та xAI Ілона Маска. Особливо показовим є те, що лише нещодавно Anthropic залучила нове фінансування за оцінкою $965 млрд, випередивши OpenAI за ринковою вартістю.

На цьому тлі боротьба за капітал між найбільшими ШІ-компаніями лише загострюється. Успішне IPO може забезпечити додаткові ресурси для розвитку моделей штучного інтелекту, будівництва дата-центрів та закупівлі обчислювальних потужностей.

«Третя фаза» розвитку OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман напередодні заявив, що компанія входить у новий етап свого розвитку.

За його словами, перша фаза була присвячена дослідженням у сфері загального штучного інтелекту, друга — створенню продуктів і вивченню того, як люди використовують ці технології. Тепер OpenAI переходить до етапу масштабування, коли головним завданням стає забезпечення широкого доступу до передових ШІ-систем для людей та бізнесу.

Попри рекордні оцінки, компанія продовжує активно інвестувати в інфраструктуру та навчання моделей. За різними оцінками, OpenAI вже залучила понад $180 млрд фінансування, але потреба в новому капіталі залишається високою через стрімке зростання витрат на розвиток штучного інтелекту.

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Джерело: CNBC.