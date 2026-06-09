close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI конфіденційно подала документи на IPO

09.06.2026 13:40
Ольга Деркач

OpenAI зробила ще один крок до публічного ринку. Компанія конфіденційно подала документи на первинне публічне розміщення акцій (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), відкривши собі можливість вийти на біржу найближчими кварталами

OpenAI конфіденційно подала документи на IPO

Фото: freepik.com

Подача відбулася лише через тиждень після аналогічного кроку з боку Anthropic і на тлі підготовки до IPO SpaceX. Таким чином ринок може отримати одразу кілька найбільших технологічних розміщень останніх років, пов’язаних зі штучним інтелектом.

За останньою оцінкою OpenAI коштує $852 млрд, що робить компанію однією з найдорожчих приватних компаній світу. Конфіденційна заявка дозволяє пройти попередню перевірку регулятора без негайного розкриття фінансових показників для широкого загалу.

У компанії підкреслили, що остаточного рішення щодо термінів IPO поки немає. В OpenAI зазначають, що частину стратегічних завдань простіше реалізовувати як приватній компанії, однак подача документів залишає можливість швидко вийти на біржу, якщо такий варіант виявиться оптимальним.

Паралельно OpenAI планує провести тендерну пропозицію для співробітників. Вона дозволить працівникам продати частину своїх акцій за поточною оцінкою компанії та частково задовольнити попит на ліквідність без необхідності чекати публічного розміщення.

Yад підготовкою IPO OpenAI працює разом із Goldman Sachs та Morgan Stanley. Ці ж банки беруть участь у підготовці розміщення SpaceX.

Також читайте: OpenAI працює над смартфоном із власним процесором

Конкуренція серед ШІ-компаній посилюється

Від запуску ChatGPT у 2022 році OpenAI перетворилася на одного з головних бенефіціарів буму штучного інтелекту.

Втім, конкуренція на ринку продовжує зростати. Серед основних суперників компанії називають Anthropic, Google та xAI Ілона Маска. Особливо показовим є те, що лише нещодавно Anthropic залучила нове фінансування за оцінкою $965 млрд, випередивши OpenAI за ринковою вартістю.

На цьому тлі боротьба за капітал між найбільшими ШІ-компаніями лише загострюється. Успішне IPO може забезпечити додаткові ресурси для розвитку моделей штучного інтелекту, будівництва дата-центрів та закупівлі обчислювальних потужностей.

«Третя фаза» розвитку OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман напередодні заявив, що компанія входить у новий етап свого розвитку.

За його словами, перша фаза була присвячена дослідженням у сфері загального штучного інтелекту, друга — створенню продуктів і вивченню того, як люди використовують ці технології. Тепер OpenAI переходить до етапу масштабування, коли головним завданням стає забезпечення широкого доступу до передових ШІ-систем для людей та бізнесу.

Попри рекордні оцінки, компанія продовжує активно інвестувати в інфраструктуру та навчання моделей. За різними оцінками, OpenAI вже залучила понад $180 млрд фінансування, але потреба в новому капіталі залишається високою через стрімке зростання витрат на розвиток штучного інтелекту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI представила GPT-5.5: чим особлива

OpenAI запустила нову модель ChatGPT

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber

Джерело: CNBC.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
5 криптопроєктів у сфері ШІ, на які варто звернути увагу 09.06.2026

5 криптопроєктів у сфері ШІ, на які варто звернути увагу
Через тиск регулятора Google відкриє нову опцію для сайтів 05.06.2026

Через тиск регулятора Google відкриє нову опцію для сайтів
Nvidia представила нову ШІ-модель для фізичного світу 02.06.2026

Nvidia представила нову ШІ-модель для фізичного світу
Скільки заробляє та отримує інвестицій глобальний фінтех-ринок 01.06.2026

Скільки заробляє та отримує інвестицій глобальний фінтех-ринок
Anthropic представила Claude Opus 4.8 01.06.2026

Anthropic представила Claude Opus 4.8
ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі 27.05.2026

ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  19:30

NASA затопить МКС у Тихому океані

 Сьогодні  18:20

Криптотрейдери прогнозують капіталізацію OpenAI після IPO

 Сьогодні  17:10

НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

 Сьогодні  16:17

ПУМБ запустив «Вигідно для ФОП»: фінансовий стек для бізнесу в межах єдиної цифрової платформи

 Сьогодні  16:00

Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

 Сьогодні  14:50

5 криптопроєктів у сфері ШІ, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  13:40

OpenAI конфіденційно подала документи на IPO

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.