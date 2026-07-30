ШІ працюватиме за вас 24/7: Цукерберг озвучив цікавий прогноз

Засновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг вважає, що вже протягом наступних п’яти років мільярди людей матимуть власних персональних ШІ-агентів. Такі системи розумітимуть цілі користувача та цілодобово виконуватимуть завдання від його імені

Про це Цукерберг заявив під час конференції з інвесторами, присвяченої фінансовим результатам Meta за другий квартал 2026 року. На його думку, ринок персональних ШІ-агентів стане одним із найбільших напрямів розвитку штучного інтелекту.

Керівник Meta очікує, що люди використовуватимуть цифрових помічників для управління особистими фінансами, контролю здоров’я, планування кар’єри, організації побуту, підвищення продуктивності та навіть покращення міжособистісних стосунків.

Головною умовою масового поширення таких продуктів він назвав простоту. На відміну від сучасних агентних інструментів, які часто потребують налаштування та технічних знань, майбутній персональний агент має працювати відразу та бути зрозумілим для звичайного користувача.

Цукерберг також прогнозує зростання ролі WhatsApp та інших месенджерів у взаємодії з цифровими помічниками. За його словами, WhatsApp уже є основним сервісом, через який користувачі спілкуються з Meta AI. Компанія планує створити в месенджерах платформу для різних агентів, приділяючи особливу увагу конфіденційності та безпеці.

Meta вже тестує цю модель у корпоративному сегменті. У другому кварталі компанія запустила бізнес-агентів у WhatsApp і Messenger по всьому світу. Наразі ними щотижня користуються понад мільйон компаній для спілкування з клієнтами, підтримки та оформлення продажів. Аналогічні інструменти поступово з’являються і в Instagram.

Водночас амбітні плани Meta потребують величезних вкладень в обчислювальні потужності. За підсумками кварталу вільний грошовий потік компанії скоротився з $8,55 млрд до $784 млн. Капітальні витрати досягли $31,08 млрд, а прогноз на весь 2026 рік становить $130–145 млрд.

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Підрозділ Reality Labs, який відповідає за окуляри доповненої реальності, VR-гарнітури та пов’язане програмне забезпечення, у другому кварталі зазнав операційних збитків на $4,62 млрд. Після публікації звітності акції Meta на позабіржових торгах опускалися приблизно на 10% через занепокоєння інвесторів щодо масштабів витрат.

Додатково Meta та BlackRock домовилися профінансувати будівництво центру обробки даних в Ель-Пасо, штат Техас. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у $14 млрд, а потужність комплексу має сягнути 1 ГВт. Запуск перших потужностей очікується у 2028 році.

Попри значні витрати, Цукерберг переконаний, що продаж інтелектуальних ШІ-продуктів забезпечуватиме вищу маржинальність, ніж безпосередній продаж обчислювальних ресурсів. Персональні агенти, за його словами, мають стати основою наступної хвилі продуктів і джерел доходу Meta.

Редакція PSM звертає увагу: для України поширення персональних ШІ-агентів може відкрити нові можливості у фінтеху, банківських послугах, електронній комерції, освіті та цифрових державних сервісах. Водночас масове використання таких систем вимагатиме посиленого захисту персональних і фінансових даних, належної локалізації українською мовою та чітких правил відповідальності за рішення, які ШІ ухвалюватиме від імені користувача.

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Джерела: techcrunch.com; investor.atmeta.com.