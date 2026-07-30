Фінансові асоціації України підписали Меморандум про співпрацю

Асоціація українських банків (АУБ), Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) та Об’єднання ринку споживчого кредитування (ОРСК) підписали Меморандум про співробітництво, який об’єднує банківський, страховий та небанківський фінансовий сектори ринку

Про це повідомила пресслужба АУБ.

Серед цілей Меморандуму — добросовісна конкуренція, рівноправна взаємодія професійних об’єднань та адаптація українського законодавства до права Європейського Союзу у сфері фінансових послуг.

«Фінансовий ринок складається з різних сегментів, які утворюють єдину екосистему зі спільним клієнтом і спільними ризиками. Меморандум формує основу для консолідованої позиції ринку там, де є спільний інтерес — насамперед у питаннях недопущення антиконкурентних підходів у регулюванні фінансового ринку», — зазначив Андрій Дубас, Президент Асоціації українських банків

Сторони також домовились працювати над підвищенням фінансової грамотності населення та доступності фінансових послуг.

«Сьогодні фінансовий сектор має виступати єдиною професійною командою у питаннях розвитку економіки, євроінтеграції та вдосконалення регуляторного середовища. Об’єднання експертизи банківської, страхової та небанківської спільнот дозволить формувати якісні рішення, які відповідатимуть інтересам ринку, держави та споживачів фінансових послуг. Переконаний, що підписаний Меморандум стане ефективною платформою для реалізації спільних ініціатив та посилення ролі професійних об’єднань у розвитку фінансового сектору України», — наголосив Віктор Берлін, Президент Ліги страхових організацій України.

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Підписанти Меморандуму вбачають у ньому основу для довгострокової співпраці на фінансовому ринку.

«Для Об’єднання ринку споживчого кредитування цей Меморандум є важливим інституційним кроком. Ми бачимо спільну відповідальність фінансового сектору за прозорі правила, якісний діалог з регулятором і впровадження європейських підходів. Узгоджена позиція професійних об’єднань дозволяє готувати більш сильні та збалансовані пропозиції для держави», — зазначив Олександр Холод, Голова Ради ОРСК.

Меморандум підписали Президент АУБ Андрій Дубас, Президент ЛСОУ Віктор Берлін та Голова Ради ОРСК Олександр Холод.

Документ залишається відкритим для приєднання інших професійних об’єднань фінансового ринку. Найближчим часом сторони представлять план спільних дій за кожним напрямом співпраці.

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