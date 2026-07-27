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НБУ пропонує спростити правила відкриття та закриття рахунків

27.07.2026 18:20
Ольга Деркач

Національний банк України планує оновити правила відкриття та закриття рахунків користувачів платіжних послуг. Зміни мають розширити можливості банків фінансової інклюзії та зробити базові фінансові послуги доступнішими для населення

НБУ пропонує спростити правила відкриття та закриття рахунків

Фото: magnific.com/Drazen Zigic

Регулятор виніс на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонується внести зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків.

Необхідність оновлення нормативної бази пов’язана з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні».

Одним із головних нововведень має стати можливість банків фінансової інклюзії залучати комерційних агентів. Співпраця здійснюватиметься на підставі відповідного договору між банком та агентом.

Комерційні агенти зможуть консультувати потенційних клієнтів, пропонувати банківські продукти, готувати документи, а також від імені банку укладати договори банківського рахунку, банківського вкладу або рахунку умовного зберігання — ескроу.

Водночас Національний банк пропонує врегулювати перелік категорій клієнтів, яким банк фінансової інклюзії матиме право відкривати рахунки. Відповідні положення мають визначити межі діяльності таких установ та їхніх комерційних агентів.

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Наразі йдеться лише про проєкт документа, який ще не набув чинності. Національний банк оприлюднив для обговорення сам проєкт постанови, аналіз його регуляторного впливу та порівняльну таблицю запропонованих змін.

Зауваження і пропозиції до документа можна подати до 10 серпня 2026 року включно за встановленою НБУ формою. Після завершення громадського обговорення регулятор може доопрацювати проєкт з урахуванням отриманих коментарів.

Навіщо це потрібно Україні

Запропоновані зміни мають насамперед підвищити рівень фінансової інклюзії — тобто забезпечити доступ до банківських послуг людям, які сьогодні з різних причин користуються ними обмежено.

Залучення комерційних агентів може розширити географію надання фінансових послуг, зокрема в невеликих населених пунктах і громадах, де немає повноцінних банківських відділень. Це особливо важливо в умовах війни, міграції населення та руйнування традиційної фінансової інфраструктури.

Спрощення доступу до рахунків також сприятиме поширенню безготівкових розрахунків, отриманню соціальних виплат і заробітної плати, формуванню заощаджень та активнішому залученню громадян до легальної фінансової системи. Водночас чітке регулювання роботи агентів має допомогти захистити права клієнтів і визначити відповідальність усіх учасників процесу.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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