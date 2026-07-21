НБУ планує змінити вимоги до роботи деяких банків

Нацбанк України пропонує для повторного обговорення зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, затвердженого постановою Правління НБУ України від 17 вересня 2021 року № 95 (зі змінами)

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зокрема, пропонується скасувати норми щодо дотримання уповноваженими банками на міжбанківському ринку застосування тарифу за здавання готівки банками не вище тарифу, встановленого в Національному банку. Це пов’язано з лібералізацією тарифної політики НБУ у сфері касового обслуговування.

Також частково враховані пропозиції уповноважених банків, надані за результатами проведення обговорення цього документа, що розпочалося в червні 2026 року. Йдеться про уточнення вимог до змісту плану дій уповноваженого банку щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Нацбанку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань роботи з уповноваженими банками» (далі – проєкт Постанови), що пропонується для повторного обговорення.

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Ознайомитися з матеріалами для повторного обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 29 липня 2026 року включно.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані зміни поки мають статус проєкту та не набрали чинності. Остаточні вимоги до уповноважених банків можуть бути скориговані за результатами повторного обговорення й розгляду зауважень, які НБУ прийматиме до 29 липня 2026 року включно.

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