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НБУ продав понад $1 млрд за тиждень: що це означає

20.07.2026 19:30
Микола Деркач

Національний банк України протягом 13-17 липня продав на міжбанківському валютному ринку $1,074 млрд. Це на $203,09 млн більше, ніж за попередній тиждень, коли обсяг інтервенцій становив близько $871,22 млн. Валюту регулятор у цей період не купував

НБУ продав понад $1 млрд за тиждень: що це означає

Фото: НБУ

Такі дані оприлюднені в офіційній статистиці НБУ щодо валютних інтервенцій.

Від початку 2026 року регулятор, за наявними даними, жодного разу не виходив на ринок із купівлею валюти, натомість регулярно продавав долари для покриття попиту.

Продаж іноземної валюти є одним із ключових інструментів Нацбанку для підтримання стабільної роботи міжбанківського ринку. Регулятор пояснює, що проводить інтервенції для компенсації структурного дефіциту валюти та обмеження надмірних курсових коливань. Коли попит на долари з боку бізнесу та банків перевищує пропозицію, НБУ частково закриває цей розрив коштом міжнародних резервів.

Водночас значний обсяг продажу валюти не означає, що Нацбанк утримує гривню на певній фіксованій позначці. Із 3 жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості обмінного курсу. За нього вартість долара формується під впливом попиту та пропозиції на міжбанку, а регулятор втручається, щоб не допустити різких стрибків.

НБУ продав понад $1 млрд за тиждень: що це означає

Фото: НБУ

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До жовтня 2023 року офіційний курс долара залишався фіксованим. Перехід до більш гнучкого курсоутворення став частиною поступового повернення валютного ринку до ринкових механізмів. При цьому НБУ продовжив активно продавати валюту, оскільки на ринку зберігається структурний дефіцит іноземної валюти.

Обсяги інтервенцій можуть змінюватися залежно від імпортних платежів, бюджетних видатків, надходження міжнародної допомоги, активності експортерів та попиту населення на валюту. Тому тижневе зростання продажів не обов’язково свідчить про довгострокову тенденцію, але може вказувати на посилення попиту на валюту в середині липня.

Редакція PSM звертає увагу: валютні інтервенції допомагають згладжувати короткострокові коливання курсу, однак не гарантують його незмінності. На динаміку гривні й надалі впливатимуть зовнішнє фінансування України, обсяги експорту та імпорту, стан міжнародних резервів і очікування учасників ринку.

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Джерела: bank.gov.ua; epravda.com.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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