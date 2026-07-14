НБУ пом’якшує валютні обмеження

Національний банк України з 15 липня 2026 року пом’якшує валютні обмеження для українських операторів поштового зв’язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних компаній. Відтепер вони зможуть переказувати іноземну валюту за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням посилок до країн Європейського Союзу

Рішення ухвалене у відповідь на зміни європейського законодавства. Із 1 липня 2026 року Рада ЄС скасувала пільговий режим, який дозволяв не сплачувати мито за посилки вартістю до 150 євро. Натомість запроваджено нову систему, що передбачає фіксоване мито для кожної товарної категорії.

Саме через ці нововведення українські поштові оператори та міжнародні перевізники потребували можливості здійснювати відповідні валютні платежі за кордон. Без такого рішення Національного банку процес митного оформлення відправлень до країн ЄС міг би ускладнитися.

Пом’якшення стосується міжнародних поштових та експрес-відправлень як з України, так і з інших країн, якщо їх доставку забезпечують українські оператори.

У НБУ зазначають, що подібний механізм уже працює для відправлень до США. Із вересня 2025 року українським перевізникам дозволено здійснювати валютні платежі, необхідні для сплати митних зборів під час ввезення посилок на американський ринок.

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Відповідні зміни закріплені постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2026 року №79, яка вносить зміни до постанови №18 від 24 лютого 2022 року. Документ набирає чинності 15 липня 2026 року.

Що це означає для українців та бізнесу

Нові правила насамперед забезпечать безперебійну роботу українських поштових операторів та логістичних компаній після зміни митних правил у Європейському Союзі. Це дозволить уникнути затримок із міжнародною доставкою та спростить митне оформлення відправлень.

Для українського бізнесу, особливо інтернет-магазинів, експортерів і продавців на міжнародних маркетплейсах, рішення означає збереження стабільної логістики та можливість без додаткових перешкод доставляти товари європейським покупцям. Для звичайних українців це мінімізує ризики затримок під час відправлення посилок до країн ЄС, хоча самі зміни митного законодавства Євросоюзу можуть вплинути на кінцеву вартість доставки окремих товарів через появу нових митних платежів.

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Джерело: НБУ.