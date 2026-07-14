close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ пом’якшує валютні обмеження

14.07.2026 15:00
Ольга Деркач

Національний банк України з 15 липня 2026 року пом’якшує валютні обмеження для українських операторів поштового зв’язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних компаній. Відтепер вони зможуть переказувати іноземну валюту за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням посилок до країн Європейського Союзу

НБУ пом’якшує валютні обмеження

Фото: НБУ

Рішення ухвалене у відповідь на зміни європейського законодавства. Із 1 липня 2026 року Рада ЄС скасувала пільговий режим, який дозволяв не сплачувати мито за посилки вартістю до 150 євро. Натомість запроваджено нову систему, що передбачає фіксоване мито для кожної товарної категорії.

Саме через ці нововведення українські поштові оператори та міжнародні перевізники потребували можливості здійснювати відповідні валютні платежі за кордон. Без такого рішення Національного банку процес митного оформлення відправлень до країн ЄС міг би ускладнитися.

Пом’якшення стосується міжнародних поштових та експрес-відправлень як з України, так і з інших країн, якщо їх доставку забезпечують українські оператори.

У НБУ зазначають, що подібний механізм уже працює для відправлень до США. Із вересня 2025 року українським перевізникам дозволено здійснювати валютні платежі, необхідні для сплати митних зборів під час ввезення посилок на американський ринок.

Читайте також: НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень

Відповідні зміни закріплені постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2026 року №79, яка вносить зміни до постанови №18 від 24 лютого 2022 року. Документ набирає чинності 15 липня 2026 року.

Що це означає для українців та бізнесу

Нові правила насамперед забезпечать безперебійну роботу українських поштових операторів та логістичних компаній після зміни митних правил у Європейському Союзі. Це дозволить уникнути затримок із міжнародною доставкою та спростить митне оформлення відправлень.

Для українського бізнесу, особливо інтернет-магазинів, експортерів і продавців на міжнародних маркетплейсах, рішення означає збереження стабільної логістики та можливість без додаткових перешкод доставляти товари європейським покупцям. Для звичайних українців це мінімізує ризики затримок під час відправлення посилок до країн ЄС, хоча самі зміни митного законодавства Євросоюзу можуть вплинути на кінцеву вартість доставки окремих товарів через появу нових митних платежів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову

НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній

Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ 14.07.2026

Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ
Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео 14.07.2026

Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео
НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень 10.07.2026

НБУ вводить в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень
Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову 10.07.2026

Департамент монетарної політики НБУ отримав нового голову
НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній 09.07.2026

НБУ застосував заходи впливу до шести фінкомпаній
НБУ відкликав ліцензії у двох небанків 08.07.2026

НБУ відкликав ліцензії у двох небанків

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  21:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши в акції Micron $1000

 Сьогодні  20:20

Японці знайшли величезні поклади золота на дні океану

 Сьогодні  19:40

Криптотрейдер заробив понад 800% за місяць на одному токені

 Сьогодні  19:00

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ

 Сьогодні  17:40

Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ

 Сьогодні  17:00

Криптобіржа Kraken запустила криптокартку в Європі

 Сьогодні  16:20

200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.