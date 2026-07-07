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Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ

07.07.2026 17:10
Микола Деркач

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51 269,3 млн (тобто майже $51,3 млрд). У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті

Як змінилися міжнародні резерви України у червні — НБУ

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Загалом динаміку резервів у червні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $11 316,3  млн,  у тому числі:

  • $6 821,1 млн – від ЄС;
  • $4 495,2 млн – через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $4,4 млрд від Європейського Союзу. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $269,7 млн, у тому числі:

  • $211,5 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,2 млн – обслуговування валютних ОВДП;
  • $51,0 млн – сплата іншим кредиторам.

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Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,5 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

Відповідно до балансових даних НБУ в червні продав на валютному ринку $5 147,0 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників

У червні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $191,4 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням.

Редакція PSM звертає увагу, що міжнародні резерви є одним із ключових показників фінансової стійкості країни. Їхнє зростання посилює здатність України підтримувати стабільність валютного ринку та виконувати міжнародні фінансові зобов’язання.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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