НБУ оновив вимоги до капіталу банків

Нацбанк України оновив підходи до обчислення банками та банківськими групами нормативів достатності капіталу з урахуванням ризику розрахунку

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначений ризик відображає ймовірність виникнення збитків або недоотриманих доходів за операціями з цінними паперами / товарами / іноземною валютою в разі нездійснення контрагентами розрахунків за такими операціями. Такий ризик має покриватися капіталом.

Відповідні зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп – черговий крок з наближення нормативно-правових актів Національного банку у сфері регулювання діяльності банків до стандартів ЄС.

Змінами передбачено, що нормативи достатності капіталу враховуватимуть мінімальний розмір ризику розрахунку:

з 1 серпня 2026 року – для банків;

з 1 січня 2027 року – для банківських груп.

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Розмір ризику визначається згідно з Положенням про порядок визначення банками України та банківськими групами мінімального розміру ризику розрахунку. Практичне запровадження цього положення здійснювалося із застосуванням тестового періоду, який засвідчив, що ризик розрахунку наразі не актуальний для банківської системи загалом, адже виникає лише епізодично в окремих банків.

Оновлені підходи затверджені постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2026 року № 71, яка набирає чинності з 31 липня 2026 року, крім вимог до банківських груп, які набирають чинності з 31 грудня 2026 року.

Редакція PSM звертає увагу, що зміни мають переважно регуляторний характер і спрямовані на подальшу гармонізацію українського банківського законодавства з європейськими стандартами. Водночас, за оцінкою НБУ, ризик розрахунку наразі не є суттєвим для банківської системи України, оскільки виникає лише епізодично в окремих банківських установ.

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