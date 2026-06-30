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НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь українських казок

30.06.2026 10:10
Микола Деркач

Нацбанк України ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень із серії «Українські народні казки». Вона присвячена легендарному герою народної казки — Кирилу Кожум’яці, який символізує силу духу, мужність і готовність захищати інших

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь українських казок

Фото: t.me/nbu_ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Українські народні казки супроводжують нас із дитинства, першими знайомлять із поняттями добра і зла, мужності, справедливості, любові до рідної землі.

Передаючись із покоління в покоління, вони формують нашу культурну пам’ять і життєві цінності.

«У час, коли найбільше хочеться вірити в казку, у те, що добро завжди перемагає зло, ми вирішили ввести в обіг нову пам’ятну монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка», — йдеться у повідомленні регулятора.

Цей вибір не випадковий. Кирило Кожум’яка – це узагальнений образ людини, яка завдяки своїй праці, силі духу та сміливості перемагає зло й захищає тих, хто в нелегкий час потребує допомоги. Не одне покоління українців зростало на цій казці, яка і далі нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в могутності, а й у готовності захищати інших.

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Про пам’ятну монету

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь українських казок

Фото: НБУ

На реверсі – сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь українських казок

Фото: НБУ

  • Художник – Аліса Іванова.
  • Скульптори: Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.
  • Тираж – до 75 000 штук у сувенірному паковані.

Редакція PSM звертає увагу, що пам’ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів. Інформацію про дату початку продажів Нацбанк та банки оприлюднять на своїх офіційних сайтах.

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь українських казок

Фото: НБУ

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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