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НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

01.07.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ «Голд Спліт» (ЄДРПОУ 40065194). Відтепер компанія втратила право надавати фінансові послуги, зокрема кредити, факторинг, гарантії та фінансовий лізинг

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Фото: НБУ

Відповідне рішення 29 червня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Як повідомили в НБУ, підставою для відкликання ліцензії стало встановлення факту здійснення компанією ризикової діяльності, яка могла загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів. Така санкція передбачена частиною четвертою статті 48 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Порушення були виявлені під час позапланової інспекційної перевірки, що тривала з лютого по квітень 2026 року.

За результатами перевірки регулятор встановив низку ознак ризикової діяльності. Зокрема, компанія здійснювала операції, які, на думку НБУ, не мали економічної доцільності. Крім того, «Голд Спліт» неодноразово порушувала пруденційні нормативи, що стосуються достатності власного капіталу та нормативу левериджу.

Також Національний банк зафіксував повторні порушення спеціальних нормативів для фінансових компаній, які мають право надавати гарантії. Йдеться про недотримання нормативу достатності (адекватності) капіталу (Н1) та нормативу максимального ризику на одну особу або групу пов’язаних осіб (Н3). За інформацією регулятора, такі порушення були допущені неодноразово протягом визначених звітних періодів.

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У НБУ наголосили, що адміністративний акт набирає чинності з моменту доведення рішення до відома компанії відповідно до вимог законодавства. Таким днем вважається дата надсилання рішення поштою.

Регулятор також звернув увагу, що відкликання ліцензії не означає припинення зобов’язань фінансової компанії перед клієнтами. Попри втрату права надавати фінансові послуги, «Голд Спліт» зобов’язана виконати всі умови раніше укладених договорів.

Відкликання ліцензії є одним із найсуворіших заходів впливу, які може застосувати Національний банк до небанківської фінансової установи. Такі рішення свідчать про посилення нагляду за ринком та готовність регулятора оперативно реагувати на випадки ризикової діяльності. Для клієнтів це також нагадування про важливість перевіряти статус фінансових установ у реєстрах НБУ перед укладенням договорів, хоча навіть після відкликання ліцензії компанія залишається відповідальною за виконання вже взятих на себе договірних зобов’язань.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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