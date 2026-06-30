НБУ обмежив діяльність 2 фінкомпаній та оштрафував ще 1

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох учасників ринку небанківських фінансових послуг. Двом фінансовим компаніям регулятор тимчасово заборонив здійснювати окремий вид операцій, а ще одну установу оштрафував за подання недостовірної звітності

Йдеться про ТОВ «Світ фінансів» та ТОВ «ФК «Укр-Фін-Груп», яким до 29 червня 2027 року зупинено право здійснювати окремий вид операцій. Як пояснили в НБУ, під час безвиїзного нагляду було встановлено, що компанії здійснювали ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів.

Зокрема, регулятор виявив факти надання коштів іншим особам за договорами поворотної фінансової допомоги, а також операції, які, за оцінкою НБУ, не мали економічної доцільності. Саме такі порушення стали підставою для застосування обмежень відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України».

Крім того, Нацбанк оштрафував ТОВ «ФК «ПФБ Кредит» на 172 940 грн. Причиною стало подання регуляторної звітності з недостовірними даними, що є порушенням вимог щодо складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг. Компанія має сплатити штраф протягом одного місяця після набрання рішенням чинності.

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Останні рішення НБУ свідчать про посилення контролю за небанківським фінансовим сектором. Регулятор дедалі частіше реагує не лише на формальні порушення звітності, а й на операції, які можуть свідчити про непрозорі або економічно необґрунтовані фінансові схеми. Для ринку це сигнал про те, що увага НБУ зміщується від перевірки документів до оцінки реального змісту діяльності фінансових компаній.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року. Вони набирають чинності після офіційного доведення до відома відповідних фінансових установ.

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Джерело: НБУ.