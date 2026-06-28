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НБУ пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці

28.06.2026 11:30
Микола Деркач

Розпочинається обговорення змін до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють питання розкриття банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг, фінансової таємниці та таємниці страхування

НБУ пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, НБУ оприлюднив для обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють питання розкриття банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг, фінансової таємниці та таємниці страхування (далі – Проєкт).

Проєкт передбачає оновлення порядку розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю, шляхом приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до оновлених вимог законодавства, а також уніфікацію норм щодо порядку отримання Національним банком таємної інформації від піднаглядних йому осіб, спрямованої на підвищення ефективності виконання Національним банком своїх функцій.

З цієї метою також буде внесено зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку, зокрема:

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Ключові деталі Проєкту:

  • доповнено Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці нормами про порядок надання банками інформації про строк дії банківського вкладу та вид рахунку юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців;
  • виключено уточнення про те, що банк, надавач фінансових послуг / посередник, надавач платіжних послуг та страховик зобов’язані надавати Національному банку інформацію, що містить таємницю, у формі документів і копій документів саме під час проведення Національним банком інспекційних / виїзних перевірок та під час здійснення ним безвиїзного нагляду.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до  06 липня 2026 року включно.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані Нацбанком зміни спрямовані не на розширення доступу до конфіденційної інформації, а на приведення нормативної бази у відповідність до чинного законодавства та уніфікацію процедур взаємодії з піднаглядними установами. Очікується, що це зробить процес обміну інформацією більш прозорим і ефективним, водночас зберігаючи належний рівень захисту банківської, фінансової та страхової таємниці.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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