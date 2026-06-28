НБУ пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці

Розпочинається обговорення змін до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють питання розкриття банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг, фінансової таємниці та таємниці страхування

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, НБУ оприлюднив для обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють питання розкриття банківської таємниці, таємниці надавача платіжних послуг, фінансової таємниці та таємниці страхування (далі – Проєкт).

Проєкт передбачає оновлення порядку розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю, шляхом приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до оновлених вимог законодавства, а також уніфікацію норм щодо порядку отримання Національним банком таємної інформації від піднаглядних йому осіб, спрямованої на підвищення ефективності виконання Національним банком своїх функцій.

З цієї метою також буде внесено зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку, зокрема:

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Ключові деталі Проєкту:

доповнено Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці нормами про порядок надання банками інформації про строк дії банківського вкладу та вид рахунку юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців;

виключено уточнення про те, що банк, надавач фінансових послуг / посередник, надавач платіжних послуг та страховик зобов’язані надавати Національному банку інформацію, що містить таємницю, у формі документів і копій документів саме під час проведення Національним банком інспекційних / виїзних перевірок та під час здійснення ним безвиїзного нагляду.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій до 06 липня 2026 року включно.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоновані Нацбанком зміни спрямовані не на розширення доступу до конфіденційної інформації, а на приведення нормативної бази у відповідність до чинного законодавства та уніфікацію процедур взаємодії з піднаглядними установами. Очікується, що це зробить процес обміну інформацією більш прозорим і ефективним, водночас зберігаючи належний рівень захисту банківської, фінансової та страхової таємниці.

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