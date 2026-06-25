Дія автоматизувала ще дві популярні довідки для українців

Ще менше паперових документів для користувачів та швидше обслуговування для бізнесу. Відтепер довідки ОК-5 та ОК-7 можна отримувати через Мультишеринг у Дії миттєво — разом з іншими необхідними документами

Про це повідомила пресслужба Дії.

Зазначається, що користувачам не потрібно окремо формувати довідки, завантажувати файли чи надсилати їх вручну. Усе передається за кілька секунд.

Довідки можуть знадобитися для:

оформлення кредиту;

нарахування лікарняних;

отримання допомоги з безробіття;

підтвердження страхового стажу;

кадрових та фінансових процедур.

Читайте також: У Дії відкрили нові категорії заяв до Реєстру збитків

Що отримують користувачі?

автоматичне передавання довідок;

менше дій та документів;

швидше отримання послуг;

Що отримує бізнес?

повний пакет необхідних даних в одному запиті;

менше ручної перевірки документів;

швидший розгляд заявок;

менше помилок під час оброблення даних;

цифрову взаємодію без паперових копій.

«Мультишеринг у Дії допомагає бізнесу та державним установам отримувати необхідні дані швидко, а користувачам — проходити потрібні процедури без зайвих документів і клопотів», — пояснюють у пресслужбі Дії.

Редакція PSM7 звертає увагу: інтеграція довідок ОК-5 та ОК-7 до Мультишерингу скорочує кількість документів, які українцям потрібно готувати самостійно. Для бізнесу це означає швидшу перевірку даних, а для користувачів — менше бюрократії під час оформлення фінансових, кадрових та інших послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

Вклади українців у банках суттєво зросли — огляд

У Раді підтримали продовження 50% податку для банків