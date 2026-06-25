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Дія автоматизувала ще дві популярні довідки для українців

25.06.2026 17:40
Микола Деркач

Ще менше паперових документів для користувачів та швидше обслуговування для бізнесу. Відтепер довідки ОК-5 та ОК-7 можна отримувати через Мультишеринг у Дії миттєво — разом з іншими необхідними документами

Дія автоматизувала ще дві популярні довідки для українців

Фото: Дія, chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

Зазначається, що користувачам не потрібно окремо формувати довідки, завантажувати файли чи надсилати їх вручну. Усе передається за кілька секунд.

Довідки можуть знадобитися для:

  • оформлення кредиту;
  • нарахування лікарняних;
  • отримання допомоги з безробіття;
  • підтвердження страхового стажу;
  • кадрових та фінансових процедур.

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Що отримують користувачі?

  • автоматичне передавання довідок;
  • менше дій та документів;
  • швидше отримання послуг;

Що отримує бізнес?

  • повний пакет необхідних даних в одному запиті;
  • менше ручної перевірки документів;
  • швидший розгляд заявок;
  • менше помилок під час оброблення даних;
  • цифрову взаємодію без паперових копій.

«Мультишеринг у Дії допомагає бізнесу та державним установам отримувати необхідні дані швидко, а користувачам — проходити потрібні процедури без зайвих документів і клопотів», — пояснюють у пресслужбі Дії.

Редакція PSM7 звертає увагу: інтеграція довідок ОК-5 та ОК-7 до Мультишерингу скорочує кількість документів, які українцям потрібно готувати самостійно. Для бізнесу це означає швидшу перевірку даних, а для користувачів — менше бюрократії під час оформлення фінансових, кадрових та інших послуг.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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