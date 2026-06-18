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У Раді підтримали продовження 50% податку для банків

18.06.2026 11:00
Ольга Деркач

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №15262, який передбачає продовження дії підвищеної ставки податку на прибуток для банків

У Раді підтримали продовження 50% податку для банків

Фото: magnific.com/pch.vector

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Документ пропонує зберегти у 2027 році ставку податку на прибуток банків на рівні 50%. Крім того, фінансовим установам планують заборонити зменшувати об’єкт оподаткування за рахунок збитків минулих років.

Зауважимо, що Верховна Рада України розглядає можливість подовження дії підвищеної ставки податку на прибуток для банків ще на один рік. Причиною для такого кроку стали безпрецедентно високі прибутки банків. За підсумками 2025 року сектор продемонстрував рекордні фінансові показники за всю історію.

За оцінками Міністерства фінансів, реалізація законопроєкту може забезпечити надходження близько ₴50 млрд до зведеного бюджету за результатами податкових періодів 2027 року.

Гетманцев пояснив необхідність продовження підвищеного оподаткування рекордними фінансовими результатами банківського сектору під час війни.

За його словами, сукупні доходи 60 українських банків за підсумками минулого року становили ₴579,3 млрд. Це приблизно на третину більше, ніж роком раніше, та на 14% перевищує показник 2024 року.

«Йдеться не просто про прибутки, а про надприбутки банків під час війни, отримані переважно за рахунок операцій з державними цінними паперами», — зазначив він.

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Очільник комітету також наголосив, що додаткові бюджетні надходження мають критичне значення для фінансування оборонних потреб країни.

«Все, що ми збираємо податками, спрямовується на оборону. Ці ₴50 млрд критично потрібні нашій армії», — заявив Гетманцев.

Підвищена ставка податку для банків уже застосовувалася в попередні роки як тимчасовий антикризовий інструмент. Уряд та парламентарі аргументують її необхідність тим, що фінансовий сектор навіть в умовах повномасштабної війни демонструє високі показники прибутковості, тоді як державі потрібні додаткові ресурси для фінансування безпеки та оборони.

На думку редакції, шанси на ухвалення законопроєкту є високими, адже питання наповнення бюджету залишається одним із ключових викликів для держави. Водночас продовження дії підвищеної ставки може викликати дискусії серед представників банківського сектору, які традиційно виступають проти додаткового податкового навантаження. Основним аргументом прихильників ініціативи залишається необхідність залучення додаткових коштів для фінансування оборонних витрат у воєнний період.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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