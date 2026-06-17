У Дії запустили комплексну послугу для військових та їхніх родин

Відтепер кілька державних послуг можна отримати за однією заявою — для чинних і звільнених військовослужбовців, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць
Про це повідомила пресслужба Дії.
Що входить до переліку?
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці;
- одноразову грошову допомогу від Міністерства у справах ветеранів;
- соціальні послуги (супровід, консультування, психологічну підтримку, догляд тощо).
Згодом кількість послуг розширюватиметься.
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Детальніше про те, як скористатися послугою, читайте за посиланням. Коротке пояснення:
«Авторизуйтеся в кабінеті громадянина, вкажіть тип заявника, оберіть потрібні послуги, заповніть заяву та підпишіть її Дія.Підписом чи іншим КЕП. Більшість даних система підтягне з реєстрів автоматично, якщо дані відсутні — внесіть їх».
Заяву опрацюють упродовж 30 календарних днів і більше, залежно від замовлених послуг, а результат надійде на пошту та в кабінет громадянина на порталі Дія в розділ Послуги — Замовлені послуги.
«Дякуємо всім, хто долучався до тестування, — завдяки вам сервіс став зручнішим», — йдеться у повідомленні.
Послуги реалізуються Міністерством цифрової трансформації України спільно з Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України та Міністерством оборони України за сприяння «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансування Швеції.
Редакція PSM7 звертає увагу, що новий сервіс дозволяє оформити одразу кілька ветеранських і соціальних послуг через одну заяву, що зменшує кількість окремих звернень до державних органів та спрощує отримання підтримки.
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