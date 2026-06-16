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Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років

16.06.2026 12:30
Ольга Деркач

За останні 25 років рейтинг найбагатших країн світу за ВВП на душу населення зазнав кардинальних змін. Якщо на початку 2000-х Японія входила до числа беззаперечних лідерів, то до 2026 року вона опустилася на 39-те місце. Натомість Ірландія здійснила один із найвражаючих економічних стрибків сучасності, піднявшись із 14-ї позиції на другу

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років

Фото: magnific.com/freepik

Такі дані наводить Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму останньому прогнозі World Economic Outlook.

Лідером рейтингу у 2026 році залишається Люксембург із ВВП на душу населення $158,73 тис. На другому місці розташувалася Ірландія ($140,19 тис.), а третю позицію посідає Швейцарія ($126,18 тис.).

До першої десятки також увійшли Ісландія, Сінгапур, Норвегія, США, Данія, Нідерланди та Макао.

Як змінився рейтинг найбагатших країн світу за 25 років

Найбільшу увагу аналітиків привертає саме Ірландія. За чверть століття її ВВП на душу населення зріс більш ніж у п’ять разів — із $26,19 тис. у 2000 році до $140,19 тис. у 2026-му. Значну роль у цьому відіграло залучення міжнародних технологічних, фармацевтичних і фінансових корпорацій, які обрали країну як європейський центр своєї діяльності.

Схожу динаміку продемонстрував і Сінгапур. Країна піднялася з 20-го на п’яте місце завдяки розвитку фінансового сектору, міжнародної торгівлі та високотехнологічного виробництва.

Водночас одним із головних аутсайдерів рейтингу стала Японія. У 2000 році вона поступалася за рівнем ВВП на душу населення лише Люксембургу, випереджаючи Швейцарію, Норвегію та Данію. Сьогодні всі ці країни значно випереджають японську економіку за цим показником.

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Експерти пояснюють таке падіння кількома факторами: старінням населення, скороченням кількості працездатних громадян, тривалими періодами низьких темпів економічного зростання та ослабленням єни щодо долара.

Попри суттєві зміни в окремих країнах, Європа зберігає домінування серед найбагатших економік світу. Дев’ять із 15 держав у рейтингу 2026 року розташовані саме на європейському континенті. Серед них — Люксембург, Ірландія, Швейцарія, Норвегія, Данія, Нідерланди, Австрія, Ісландія та Швеція.

Дослідження також показує, що розмір економіки не завжди визначає рівень добробуту населення. Такі великі економіки, як Китай, Індія, Бразилія та Індонезія, не потрапили до списку лідерів за ВВП на душу населення, хоча їхній вплив на світову економіку продовжує зростати.

Аналітики зазначають, що ВВП на душу населення відображає економічне виробництво в розрахунку на одного жителя, але не є повним показником добробуту громадян.

Як пише «Мінфін», найбільше вражає не те, хто посідає перше місце сьогодні, а те, наскільки разюче змінилася таблиця лідерів. Остання чверть століття показує, що багатство постійно змінюється інноваціями, інвестиціями, демографічними показниками та політикою, створюючи нових переможців і водночас кидаючи виклик давно усталеним лідерам.

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Джерело: Visual Capitalist.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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