close-btn
PaySpaceMagazine

Де в Польщі найкраще жити українцям: рейтинг міст

18.03.2026 14:50
Микола Деркач

У Польщі оновили рейтинг якості життя у великих містах. Попри сильну економіку, Вроцлав опинився серед аутсайдерів

Фото: freepik.com

Портал Business Insider опублікував нове дослідження, у якому оцінив умови життя у 16 воєводських столицях. Аналітики врахували як економічні показники, так і соціальні фактори — від доходів до медицини та безпеки.

Цьогоріч перше місце поділили Познань та Жешув. Натомість Вроцлав суттєво втратив позиції й опинився на третьому місці з кінця разом із Гожувом Вєлькопольським. Гірші результати показали лише Краків і Кельце.

Економіка сильна, але життя дороге

Вроцлав залишається одним із ключових економічних центрів Польщі. Місто приваблює інвесторів, тут активно розвиваються високотехнологічні галузі, логістика та R&D.

Рівень безробіття станом на грудень 2025 року становив 2,3%, а середні зарплати у корпоративному секторі перевищили 10 000 злотих.

Втім, ці показники не компенсують високої вартості життя. Середня ціна квадратного метра на вторинному ринку досягла 13 377 злотих. За місячну зарплату мешканець може дозволити собі лише 0,75 м² житла.

Медицина, безпека та екологія тиснуть на рейтинг

Серйозним фактором падіння позицій стали соціальні показники. Найбільше проблем — у сфері охорони здоров’я.

Середній час очікування на прийом до спеціаліста у лютому 2026 року становив близько 169 днів. За даними NFZ, ситуація з окремими лікарями виглядає так:

  • гастроентеролог — 456 днів;
  • кардіолог — 264 дні;
  • окуліст — 261 день;
  • гінеколог — 27 днів;
  • алерголог — 26 днів.

Проблеми є і з безпекою. За перші три квартали 2025 року у Вроцлаві зафіксували понад 14 000 кримінальних правопорушень — це 21,27 випадка на 1000 мешканців.

Екологічна ситуація залишається відносно стабільною, але далекою від ідеальної. Середньорічна концентрація пилу PM10 у 2025 році становила 26,39 мкг/м³. Хоча це відповідає допустимим нормам, експерти попереджають про потенційні довгострокові ризики.

Рейтинг міст Польщі за якістю життя

  • Познань та Жешув
  • Катовіце та Люблін
  • Варшава
  • Ольштин та Лодзь
  • Гданськ та Щецин
  • Бидгощ
  • Білосток та Ополе
  • Вроцлав та Гожув Вєлькопольський
  • Краків
  • Кельце

Рубрики: ЄвропаЄвросоюзСвітНовини
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.