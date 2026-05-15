ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років

Втрачений пароль до криптогаманця, забутий ще у студентські роки, та штучний інтелект Claude від Anthropic — саме така історія стала вірусною у соцмережі X. Користувач під псевдонімом Cprkrn заявив, що завдяки ШІ йому вдалося відновити доступ до Біткоїн-гаманця з 5 BTC, який залишався заблокованим майже дев’ять років

Історія швидко набрала популярності: тред переглянули понад 6 млн разів, а користувачі почали активно обговорювати, чи можуть сучасні мовні моделі реально допомагати у відновленні зашифрованих файлів та пошуку забутих паролів.

За словами Cprkrn, гаманець був недоступний із 2015 року.

Дані блокчейна підтверджують, що адреса, яка починається на «14VJyS», справді не здійснювала жодних транзакцій протягом багатьох років — аж до моменту, коли кошти нарешті зрушили з місця.

«Боже мій, Claude щойно зламав цю штуку», — написав користувач у X, відзначивши Anthropic та CEO компанії Даріо Амодеї.

Втім, йдеться не про злам криптографії Біткоїна. Опубліковані скриншоти свідчать, що Claude допомагав аналізувати старі файли, структуру зашифрованого гаманця та логіку відновлення пароля.

Користувач розповів, що роками намагався повернути доступ до гаманця за допомогою спеціалізованих інструментів btcrecover і Hashcat, які використовують для підбору паролів до зашифрованих даних. Але жоден із методів не дав результату.

Переломним моментом стало завантаження у Claude файлів зі старого студентського ноутбука. За словами Cprkrn, ШІ допоміг знайти старий файл гаманця, пов’язаний із мнемонічною фразою, яку він колись записав у блокноті.

«Claude знайшов старий файл гаманця, який вдалося успішно розшифрувати за допомогою мнемонічної фрази», — написав він.

Користувач також пояснив, чому втратив доступ до коштів на такий довгий час.

«Я був заблокований майже 11 років, тому що під кайфом змінив пароль», — зізнався він.

Пізніше Cprkrn додав, що правильний пароль виявився значно простішим, ніж він очікував.

«У підсумку це виявився найочевидніший варіант пароля», — написав він.

Попри вірусний ефект історії, експерти ставляться до неї стримано. На їхню думку, Claude не «зламав» гаманець у прямому сенсі, а лише допоміг систематизувати старі дані та знайти важливі підказки серед великої кількості файлів.

Скептично відреагували й користувачі Reddit. Частина з них вважає, що роль штучного інтелекту у цій історії перебільшена.

«Claude не зробив нічого, окрім пошуку у його файлах, — написав один із користувачів Reddit. — Більш довірливі люди можуть подумати, ніби Claude здійснив щось революційне».

Інший користувач додав: «Тепер ви розумієте, чому пересічні користувачі так люблять ШІ. Це не революція — він просто підсилює людську лінь».

Джерело: Decrypt.