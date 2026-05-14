Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти

Ринок альткоїнів поступово виходить із затяжної фази падіння, яка супроводжувалася просіданням більш ніж на 50%. Таку оцінку озвучив аналітик CryptoQuant, відомий під ніком Darkfost

Він зазначив, що крипторинок досі відчуває вплив глобальної макроекономічної нестабільності. Серед головних факторів тиску експерт назвав напруження між США та Іраном, а також побоювання щодо посилення інфляції. Водночас, попри складний зовнішній фон, окремі метрики вже сигналізують про поступове повернення зацікавленості інвесторів до сегмента альткоїнів.

За словами Darkfost, частка альткоїнів на Binance, які торгуються вище своєї 200-денної ковзної середньої, помітно зросла. Якщо в лютому таких активів було лише близько 2%, то зараз показник піднявся приблизно до 21%.

Аналітик також звернув увагу на надмірну кількість токенів на ринку. За його підрахунками, нині існує близько 51 млн альткоїнів. Майже половина з них — приблизно 46% — створена в екосистемі Solana. Ще близько 36% припадає на мережу Base, тоді як частка BNB Smart Chain становить приблизно 10%.

На думку Darkfost, повернення частини криптоактивів вище важливих технічних рівнів може бути сигналом формування ранньої стадії накопичення перед можливим стартом нового альтсезону. Однак він підкреслив, що обсяги ліквідності на ринку залишаються недостатніми для підтвердження стабільного висхідного руху, тому говорити про повноцінне відновлення поки зарано.

Цікаве по темі: JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Подібну позицію висловив і амбасадор проєкту AGNT Hub під псевдонімом Safwan. Він звернув увагу, що домінування Біткоїна все ще утримується поблизу 60%, тоді як індекс альтсезону залишається на рівні близько 35 пунктів.

Експерт вважає, що нинішня структура ринку має багато спільного з моделями, які формувалися у 2020, 2023 та 2024 роках перед активним перетоком капіталу в альткоїни.

Серед ключових сигналів можливої підготовки ринку до нового циклу Safwan назвав:

консолідацію Біткоїна поблизу рівня $80 000;

поступове накопичення середньокапіталізованих альткоїнів великими гравцями;

скорочення торговельних обсягів.

Водночас Safwan наголосив, що продовжує тримати позиції в перспективних альткоїнах, хоча й не розраховує на швидкий початок повноцінного альтсезону.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 ознаки того, що Біткоїн повернувся до бичачого імпульсу

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

Ethereum може досягнути $60 000 — Том Лі

Джерело: Incrypted.