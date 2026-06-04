Microsoft представила квантовий чип Majorana 2

Microsoft презентувала квантовий чип нового покоління Majorana 2, який використовує свинець замість традиційного алюмінію. Компанія стверджує, що нова архітектура забезпечує у 1 000 разів вищу стабільність кубітів порівняно з попередніми розробками

За даними Microsoft, кубіти Majorana 2 можуть зберігати квантовий стан у середньому близько 20 секунд, а окремі — до хвилини. Для порівняння, більшість сучасних систем працює в діапазоні мікросекунд.

Розробка вимагала вирішення складних виробничих проблем, оскільки свинець складно використовувати у виготовленні мікросхем. Для пошуку та тестування нових матеріалів компанія залучила власні агентні інструменти штучного інтелекту (AI), які допомогли прискорити дослідження.

Microsoft розраховує створити масштабовану комерційну квантову систему до 2029 року — приблизно в ті ж терміни, що й конкуренти на кшталт IBM.

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Втім, підхід компанії залишається предметом дискусій у науковій спільноті. Архітектура Majorana 2 базується на квазічастинках Майорани — екзотичному стані матерії, існування якого складно підтвердити експериментально. Частина фізиків вважає, що Microsoft поки не надала достатньо публічних доказів своїх результатів.

Попри це, компанія заявляє, що вже поділилася детальними даними з окремими урядовими партнерами США та продовжить вдосконалювати технологію, щоб наблизити появу практичних квантових комп’ютерів.

Ще одним важливим фактором є те, що Microsoft заявила про скорочення розміру кубітів до приблизно однієї сотої міліметра. Менші та стабільніші кубіти є ключовою умовою для масштабування квантових комп’ютерів, адже дозволяють розміщувати значно більше обчислювальних елементів на одному чипі та наблизити створення систем, здатних вирішувати практичні комерційні завдання.

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