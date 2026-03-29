Акції Microsoft показали найгірший старт із часів кризи 2008 року

Технологічний гігант Microsoft переживає один із найскладніших кварталів на фондовому ринку у 2026 році. На початку року акції MSFT торгувалися на рівні $483,62, однак станом на кінець березня впали на 25% — до $359,14

Це вже найгірший початок року для Microsoft у XXI столітті. Якщо ж подивитися ширше — від жовтня 2025 року — стає очевидно, що компанія переживає найбільший спад із часів фінансової кризи 2008 року у відносному вимірі та найбільший в абсолютному.

Зокрема, наприкінці жовтня акції MSFT сягали приблизно $542, що означало ринкову капіталізацію понад $4 трлн. Yа 27 березня компанія оцінюється приблизно у $2,7 трлн — тобто втратила близько $1,3 трлн вартості.

Для порівняння, друге за масштабом падіння в історії компанії відбулося у 2022 році й становило приблизно $1 трлн. Отже, нинішня криза на $300 млрд глибша.

Чому Microsoft втратила $1,3 трлн капіталізації

Основна частина падіння акцій Microsoft пов’язана з напрямом штучного інтелекту та тісними зв’язками компанії з індустрією AI, зокрема з OpenAI.

Показовим став випадок, коли після, здавалося б, сильного фінансового звіту ринкова оцінка Microsoft за один день знизилася на $360 млрд.

Обвал 29 січня, ймовірно, був спричинений тим, що майже половина портфеля замовлень Microsoft пов’язана з OpenAI — компанією, яка активно витрачає кошти та очікує збиток у $14 млрд у 2026 році.

Останнім часом ситуацію погіршили й проблеми з платформою Copilot. Вона викликала значну критику через агресивну інтеграцію в інші продукти, зокрема Windows.

Аналітики Melius Research також зазначили, що саме фактор штучного інтелекту вплинув на їхню стриману оцінку акцій і цільову ціну.

Чи може ситуація погіршитися у 2026 році

Додатковим фактором ризику стала війна з Іраном, яка спричинила перебої в ланцюгах постачання, зокрема для ресурсів, критично важливих для технологічного сектору.

Якщо ситуація не стабілізується найближчим часом, галузь може зіткнутися з новими зовнішніми викликами.

З огляду на ключову роль Microsoft як у сфері штучного інтелекту, так і в технологічному секторі загалом, слабкий старт 2026 року, ймовірно, відображає глибші структурні проблеми та їхній вплив на взаємопов’язані компанії.

Втім, зважаючи на масштаб і фінансові ресурси компанії, повний крах Microsoft виглядає вкрай малоймовірним навіть у разі тривалої кризи.

Джерело: Finbold.