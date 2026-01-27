Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

Технологічний гігант Microsoft (NASDAQ: MSFT) у березні виплатить перші дивіденди 2026 року, підтверджуючи свою багаторічну практику стабільних виплат акціонерам

Згідно з останніми даними про дивіденди, компанія оголосила регулярні квартальні дивіденди в розмірі $0,91 на акцію. Виплату здійснять 12 березня 2026 року для акціонерів, які будуть у реєстрі станом на 19 лютого 2026 року.

За поточної ціни акції $470,28 дивідендна дохідність Microsoft становить 0,77%. Це підкреслює статус компанії як технологічної акції з фокусом на зростання, а не як інструменту для отримання високої дивідендної дохідності.

Водночас дивіденди виглядають добре забезпеченими. Прогнозний коефіцієнт виплат становить 19,38%, тобто акціонерам повертають лише невелику частину прибутку. Це залишає компанії значний простір для реінвестування в ключові напрями, зокрема хмарну інфраструктуру, штучний інтелект і розвиток продуктів.

Скільки зароблять 100 акцій MSFT

Для інвесторів, які тримають 100 акцій MSFT, найближча виплата означає грошовий дохід $91 за квартал. У річному вимірі, якщо ставка дивідендів не зміниться, ті самі 100 акцій принесуть $364 дивідендного доходу на рік.

Цей потік доходу доповнюється потенціалом зростання вартості акцій. Ринкова капіталізація Microsoft зараз становить приблизно $3,35 трлн.

Цікаве по темі: 2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

Варто зазначити, що Microsoft підвищує дивіденди вже 24 роки поспіль. Це один із найстабільніших показників зростання дивідендних виплат у технологічному секторі.

Компанія виплачує дивіденди щоквартально, а історичні дані показують, що в середньому акції відновлюють ціну трохи більш ніж за один день після виплат. Це може свідчити про обмежений короткостроковий тиск через продажі з боку інвесторів, орієнтованих на дивідендний дохід.

Хоча дохідність Microsoft нижча за середній показник у технологічному секторі (1,37%), її дивідендний профіль може бути цікавим довгостроковим інвесторам, які шукають поєднання стабільності, участі в зростанні та передбачуваних грошових виплат.

Поза дивідендною темою, на початку 2026 року інвестори також уважно стежать за загальними перспективами акцій Microsoft.

Після неоднозначного старту року для великих технологічних компаній ціна акцій Microsoft демонструвала підвищену волатильність на тлі оцінки фінансових результатів big tech і темпів зростання в ключових сегментах, зокрема хмарних сервісів Azure та доходів, пов’язаних зі ШІ.

Аналітики наразі очікують, що Microsoft покаже сильні результати за другий квартал свого фінансового року. Це може підтримати акції в короткостроковій перспективі, хоча деякі цільові ціни були знижені через невизначеність ринкових умов.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

Apple представила нове покоління AirTag

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Джерело: Finbold.