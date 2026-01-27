close-btn
PaySpaceMagazine

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

27.01.2026 20:30
Ольга Деркач

Технологічний гігант Microsoft (NASDAQ: MSFT) у березні виплатить перші дивіденди 2026 року, підтверджуючи свою багаторічну практику стабільних виплат акціонерам

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

Фото: chatgpt.com

Згідно з останніми даними про дивіденди, компанія оголосила регулярні квартальні дивіденди в розмірі $0,91 на акцію. Виплату здійснять 12 березня 2026 року для акціонерів, які будуть у реєстрі станом на 19 лютого 2026 року.

За поточної ціни акції $470,28 дивідендна дохідність Microsoft становить 0,77%. Це підкреслює статус компанії як технологічної акції з фокусом на зростання, а не як інструменту для отримання високої дивідендної дохідності.

Водночас дивіденди виглядають добре забезпеченими. Прогнозний коефіцієнт виплат становить 19,38%, тобто акціонерам повертають лише невелику частину прибутку. Це залишає компанії значний простір для реінвестування в ключові напрями, зокрема хмарну інфраструктуру, штучний інтелект і розвиток продуктів.

Скільки зароблять 100 акцій MSFT

Для інвесторів, які тримають 100 акцій MSFT, найближча виплата означає грошовий дохід $91 за квартал. У річному вимірі, якщо ставка дивідендів не зміниться, ті самі 100 акцій принесуть $364 дивідендного доходу на рік.

Цей потік доходу доповнюється потенціалом зростання вартості акцій. Ринкова капіталізація Microsoft зараз становить приблизно $3,35 трлн.

Цікаве по темі: 2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

Варто зазначити, що Microsoft підвищує дивіденди вже 24 роки поспіль. Це один із найстабільніших показників зростання дивідендних виплат у технологічному секторі.

Компанія виплачує дивіденди щоквартально, а історичні дані показують, що в середньому акції відновлюють ціну трохи більш ніж за один день після виплат. Це може свідчити про обмежений короткостроковий тиск через продажі з боку інвесторів, орієнтованих на дивідендний дохід.

Хоча дохідність Microsoft нижча за середній показник у технологічному секторі (1,37%), її дивідендний профіль може бути цікавим довгостроковим інвесторам, які шукають поєднання стабільності, участі в зростанні та передбачуваних грошових виплат.

Поза дивідендною темою, на початку 2026 року інвестори також уважно стежать за загальними перспективами акцій Microsoft.

Після неоднозначного старту року для великих технологічних компаній ціна акцій Microsoft демонструвала підвищену волатильність на тлі оцінки фінансових результатів big tech і темпів зростання в ключових сегментах, зокрема хмарних сервісів Azure та доходів, пов’язаних зі ШІ.

Аналітики наразі очікують, що Microsoft покаже сильні результати за другий квартал свого фінансового року. Це може підтримати акції в короткостроковій перспективі, хоча деякі цільові ціни були знижені через невизначеність ринкових умов.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

Apple представила нове покоління AirTag

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Джерело: Finbold.

Рубрики: MicrosoftГрошіСвітНовини
google news
Новини по темі
Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot 11.01.2026

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot
Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft 09.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла 09.09.2025

Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла
Microsoft виплатить дивіденди у вересні: скільки отримають власники акцій 18.08.2025

Microsoft виплатить дивіденди у вересні: скільки отримають власники акцій
Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ 10.08.2025

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:30

Microsoft виплатить дивіденди: скільки принесуть 100 акцій MSFT

 Сьогодні  20:00

Чанпен Чжао назвав три перспективні напрями криптоіндустрії

 Сьогодні  19:30

Створено перший годинник з функцією майнінгу Біткоїна

 Сьогодні  19:00

Як змінився ринок кредитування України: прогнози банків

 Сьогодні  18:00

Біткоїн обвалиться, якщо перетне цей рівень

 Сьогодні  17:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.