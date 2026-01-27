НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо управління ризиками в банках та банківських групах

Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу, враховують результати імплементації цих процесів банками в минулому році та оновлення Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду у квітні 2024 року.

Зміни, зокрема, стосуються:

управління продуктами, включаючи оцінку ризиків та здійснення моніторингу продуктів, визначення нових продуктів;

відображення в профілі ризику банку всіх ризиків, притаманних його діяльності;

запровадження вимог щодо врахування під час встановлення лімітів ризиків фінансових показників ефективності;

розширення переліку документів, які мають подаватися до Національного банку разом зі звітом щодо процесу ICAAP / ILAAP;

уточнення вимог до розрахунку ризику опціонів під час визначення мінімального розміру ринкового ризику.

Відповідні зміни внесено до:

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;

Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках України та банківських групах;

Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику;

Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності в банках України та банківських групах.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2026 року № 9 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набирає чинності з 27 січня 2026 року.

