close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

27.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо управління ризиками в банках та банківських групах

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

Фото: bank.gov.ua

Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу, враховують результати імплементації цих процесів банками в минулому році та оновлення Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету з банківського нагляду у квітні 2024 року.

Зміни, зокрема, стосуються:

  • управління продуктами, включаючи оцінку ризиків та здійснення моніторингу продуктів, визначення нових продуктів;
  • відображення в профілі ризику банку всіх ризиків, притаманних його діяльності;
  • запровадження вимог щодо врахування під час встановлення лімітів ризиків фінансових показників ефективності;
  • розширення переліку документів, які мають подаватися до Національного банку разом зі звітом щодо процесу ICAAP / ILAAP;
  • уточнення вимог до розрахунку ризику опціонів під час визначення мінімального розміру ринкового ризику.

Цікаве по темі: НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності

Відповідні зміни внесено до:

  • Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах;
  • Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках України та банківських групах;
  • Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику;
  • Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності в банках України та банківських групах.

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2026 року № 9 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набирає чинності з 27 січня 2026 року.

Нагадаємо, що НБУ актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ

НБУ помʼякшив валютні обмеження

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам 27.01.2026

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам
НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності 24.01.2026

НБУ планує змінити порядок виявлення безліцензійної діяльності
НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній 23.01.2026

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній
Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ 21.01.2026

Скільки готівки перебувало в обігу в 2025 — НБУ
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові 19.01.2026

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп його критикував

 Сьогодні  16:00

НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

 Сьогодні  14:50

Ринок срібла лихоманить: капіталізація стрибнула на $2 трлн за добу

 Сьогодні  12:30

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками

 Сьогодні  11:20

Apple представила нове покоління AirTag

 Сьогодні  10:10

Скільки «податку на Google» надійшло до держбюджету у 2025 — Податкова

 26.01.2026  21:00

Коли Біткоїн обвалиться до $50 000 — прогноз Finbold

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.