Учені представили проєкт станції, що доставить людей на далекі планети

Людство поки не володіє технологіями, які дозволили б рухатися швидше за швидкість світла. Через це єдиною реальною моделлю для міжзоряних експедицій залишаються так звані кораблі поколінь — космічні системи, на яких протягом тривалого польоту змінюватиметься кілька поколінь людей. Саме на такому принципі базується проєкт «Крізаліс» (Chrysalis), створений архітектором Джакомо Інфелізе разом із групою інженерів

Згідно з концепцією, запропонованою авторами, довжина корабля може сягати приблизно 58 км — масштабу, співмірного з великими міськими агломераціями. Настільки величезний простір необхідний для створення замкненої екосистеми: тут планують сформувати штучну гравітацію, налагодити виробництво їжі, кисню та води, а також розмістити енергетичну установку. Йдеться про термоядерний двигун, що працюватиме на гелії-3 і дейтерії, хоча на сьогодні такий реактор існує лише як теоретична модель.

Подорож до планети Проксима Центавра b, за розрахунками, триватиме близько 400 років. Саме тому «Крізаліс» розглядається не просто як транспортний засіб, а як автономне людське середовище, здатне підтримувати життя протягом століть.

Усередині корабля планують створити повноцінну інфраструктуру: освітні заклади, медичні установи, бібліотеки, аграрні зони та навіть штучні лісові екосистеми. Щоб уникнути соціальних конфліктів у замкнутому просторі, майбутніх членів екіпажу відбиратимуть за психологічними критеріями ще на Землі, а управління складною соціальною структурою частково передадуть системам штучного інтелекту.

Втім, така місія пов’язана з серйозними ризиками. Передбачається, що це буде подорож без можливості повернення. Якщо цільова планета виявиться непридатною для життя, екіпаж не матиме змоги повернутися назад. До того ж за кілька століть польоту технологічні системи корабля можуть поступово зношуватися, а соціальні механізми, що підтримують стабільність спільноти, — втрачати ефективність.

Незважаючи на те, що «Крізаліс» наразі існує лише як концептуальна розробка, цей проєкт вважають однією з найдетальніше опрацьованих моделей міжзоряного ковчега. Він демонструє, яким може бути потенційний сценарій першої спроби людства створити колонію за межами Сонячної системи.

Джерело: noworries.news.