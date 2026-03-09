close-btn
Robinhood запустила фонд для інвестицій у приватні технологічні компанії

09.03.2026 12:10
Ольга Деркач

Криптовалютна торгова платформа Robinhood запустила на Нью-Йоркській фондовій біржі новий фонд, який дозволяє роздрібним інвесторам вкладати кошти у приватні технологічні компанії. Раніше такий сегмент інвестицій був переважно доступний лише великим венчурним фондам Кремнієвої долини

Фото: freepik.com

Флагманський венчурний фонд компанії обсягом $658,4 млн почав торгуватися під тікером RVI. Він інвестує у низку відомих приватних компаній, зокрема розробника програмного забезпечення Databricks, фінтех-компанію Ramp та фінансову платформу Revolut.

Фінансовий директор Robinhood Шив Верма зазначив, що новий інструмент має заповнити прогалину на ринку, оскільки роздрібні інвестори традиційно не мають доступу до приватних активів.

За його словами, компанія свідомо обрала для фонду технологічні компанії на пізніх стадіях розвитку, які вважаються менш ризикованими, ніж стартапи на ранніх етапах.

Деякі з таких компаній вже мають оцінки, співставні або навіть вищі за ринкову капіталізацію компаній з індексу S&P 500. Наприклад, Databricks у лютому залучила фінансування за оцінкою $134 млрд, тоді як Ramp у листопаді оцінювали у $32 млрд.

Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів

Robinhood оцінила IPO фонду у $25 за акцію та продала 12,6 млн акцій. У результаті компанія залучила менше коштів, ніж планувала спочатку, що відображає нерівномірний попит інвесторів на первинні публічні розміщення на тлі волатильності ринків.

Фонд також має певні ризики, зокрема пов’язані з можливими коливаннями оцінок приватних компаній. Водночас, оскільки це закритий фонд, інвестори не зобов’язані продавати активи у разі короткострокової волатильності.

У майбутньому Robinhood не виключає розширення інвестицій фонду на інші галузі, зокрема енергетику, робототехніку, аерокосмічний сектор та оборонну промисловість.

Компанія, яка раніше була відома передусім як застосунок для торгівлі на біржі серед роздрібних інвесторів, поступово перетворюється на ширшу платформу фінансових послуг. Наразі її ринкова капіталізація перевищує $72 млрд.

Джерело: Reuters.

