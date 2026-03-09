Фактори, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Попереду насичений подіями тиждень: інвестори уважно стежать за цінами на нафту та ключовими звітами щодо інфляції, які з’являться в економічному календарі США

У понеділок (9 березня) вранці крипторинок знову перейшов у «червону» зону — цифрові активи нівелювали здобутки минулого тижня та повернулися до бокового торгового діапазону.

Єдине, що наразі зростає, — це ціни на нафту. Водночас криптоактиви, сировинні товари та ф’ючерси на американські акції знижуються.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ціни на нафту «швидко впадуть», коли «ядерна загроза з боку Ірану буде усунута», додавши, що це «дуже невелика ціна, яку доводиться платити».

Економічні події 9–13 березня

Ціни на сиру нафту різко підскочили до $116 за барель, оскільки ф’ючерси на нафту відкрилися зростанням. Це спричинило значну волатильність на ринку ф’ючерсів на акції та на крипторинку, які демонструють падіння.

Аналітичний ресурс The Kobeissi Letter назвав це «одним із тих днів, на які посилатимуться десятиліттями». За їхніми словами, ціни на нафту підскочили на 25% у неділю (8 березня), ф’ючерси американського фондового ринку втратили понад $2 трлн, а «20 млн барелів нафти на добу опинилися поза ринком без жодних ознак деескалації».

Наступні події цього тижня можуть лише посилити волатильність. У середу (11 березня) опублікують дані щодо інфляції за лютий — індекс споживчих цін (CPI). З огляду на стрімке зростання вартості пального, напрям руху інфляції фактично очевидний.

Цікаве по темі: Купуючи Біткоїн, не варто очікувати прибутку щонайменше три роки — дані

У п’ятницю (13 березня) очікується відкладена публікація січневого показника індексу цін особистих споживчих витрат (PCE) — ключового індикатора інфляції, на який орієнтується Федеральна резервна система. Це може ще більше загострити ситуацію.

Терміни публікації мають особливе значення напередодні засідання Федеральної резервної системи щодо процентних ставок 18 березня. За даними ф’ючерсних ринків CME Group, ймовірність того, що ставки залишаться без змін, становить 95,5%.

Очікується, що індекс PCE покаже зростання цін у січні на 0,4% у місячному вимірі — на рівні грудневого показника. Якщо прогноз справдиться, це буде друге поспіль «гаряче» значення інфляції.

Різке подорожчання бензину на тлі конфлікту на Близькому Сході може вплинути на інфляційні очікування та поведінку споживачів, особливо на тлі масштабного розпродажу активів на глобальних ринках.

Ситуація на крипторинку

Криптоактиви з високим рівнем ризику особливо чутливі до геополітичної напруженості. За вихідні ринок скоротився на $40 млрд — до $2,36 трлн.

У неділю Біткоїн зіткнувся з опором на рівні $68 000 і опустився нижче $66 000, після чого частково відіграв втрати під час ранкових торгів. Актив залишається всередині свого бокового діапазону, але поступово рухається до його нижньої межі.

Ethereum також продемонстрував подібну динаміку: криптовалюта не змогла повернутися вище $2 000 протягом вихідних і на момент написання торгувалася близько $1 960. Більшість альткоїнів за останні 24 години залишалися майже без змін.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може впасти до $36 000 — TradingShot

Інвестори панічно продають XRP — озвучено негативні прогнози

Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

Джерело: Crypto Potato.