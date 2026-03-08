Біткоїн може впасти до $36 000 — TradingShot

Біткоїн може зіткнутися з суттєвою корекцією після появи ключового ведмежого технічного сигналу на триденному графіку. Це підвищує ймовірність падіння ціни до рівня близько $36 000
Як зазначає TradingShot у дописі на платформі TradingView, такий прогноз пов’язаний із формуванням так званого «хреста смерті» на триденному таймфреймі.
Цей патерн виникає тоді, коли 50-денна ковзна середня (MA50) опускається нижче за 200-денну ковзну середню (MA200). Історично цей сигнал часто з’являється під час великих ведмежих циклів і нерідко передує тривалому зниженню ціни криптовалюти.
Історичні дані показують, що кожного разу з 2014 року, коли цей патерн формувався під час ведмежого ринку, Біткоїн продовжував різко дешевшати після перетину середніх.
Під час падіння ринку у 2022 році та криптозими 2018 року актив знижувався трохи більш ніж на 52% після появи цього сигналу. У попередньому циклі 2014 року падіння було ще глибшим — приблизно 57%.
Поточна ситуація демонструє, що MA50 почала знижуватися та перетнула MA200 зверху вниз, підтверджуючи ведмежий сигнал. Біткоїн також торгується нижче обох трендових ліній після втрати імпульсу біля позначки $70 000 — структура, яка історично свідчить про ослаблення сили ринку.
Потенційна наступна ціль падіння Біткоїна
Якщо ринок повторить динаміку попередніх циклів, Біткоїн може продемонструвати подібне зниження. Падіння приблизно на 52% від зони перетину ковзних середніх може опустити ціну до рівня близько $36 000. Це також збігається з розширенням Фібоначчі 1,618 — рівнем, на якому формувалися мінімуми під час ведмежих ринків 2018 та 2022 років.
Цікаве по темі: Інвестори панічно продають XRP — озвучено негативні прогнози
З огляду на історичну поведінку ціни, аналітики розглядають діапазон $40 000–$36 000 як потенційну зону накопичення. Рівень $40 000 відповідає розширенню Фібоначчі, тоді як $36 000 відображає типовий масштаб падіння після формування «хреста смерті» у попередніх циклах.
Цей ведмежий прогноз з’явився після того, як криптовалюта піднялася майже до $74 000 у період з 4 по 5 березня. Це стало максимумом за місяць і тимчасово підвищило оптимізм трейдерів.
Зростання було спричинене ліквідаціями коротких позицій, новими притоками коштів у спотові Біткоїн-ETF, а також відносною стійкістю активу на тлі загострення геополітичної напруги на Близькому Сході.
Під час цього ралі Біткоїн також рухався разом із зміцненням долара США — незвичною кореляцією, яка спостерігається з кінця 2024 року.
Втім імпульс швидко зник: подальша корекція майже повністю нівелювала більшу частину зростання за тиждень.
Аналіз ціни Біткоїна
На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $67 363 — значно нижче за свою 50-денну ковзну середню ($75 548) та суттєво нижче за 200-денну SMA ($96 080).
Торгівля нижче обох ковзних середніх зазвичай сигналізує про ведмежі ринкові умови та вказує на те, що ширший тренд залишається під тиском.
Водночас індикатори імпульсу демонструють більш нейтральну картину. 14-денний індекс відносної сили (RSI) для Біткоїна наразі становить 45,93, що відповідає нейтральній зоні. RSI вимірює швидкість і силу руху ціни за шкалою від 0 до 100.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у топ-10 криптовалют у день інавгурації Трампа
Зростання Біткоїна може виявитися тимчасовим — криптоексперт
Джерело: Finbold.