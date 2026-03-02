close-btn
Чи поверниться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста

02.03.2026 17:20
Микола Деркач

Макроекономіст Генрік Зеберг окреслив переконливий сценарій зростання Біткоїна до діапазону $110 000–$120 000 вже цього місяця

Фото: chatgpt.com

Зеберг пов’язує очікуване ралі з поєднанням зростання апетиту до ризику на фінансових ринках, значних притоків коштів у біржові фонди (ETF), орієнтовані на цифрові активи, та активнішого залучення великих інституцій, які шукають експозицію до криптовалют.

У дописі в X від 1 березня він зазначив, що базовий сценарій передбачає формування циклічного піка Біткоїна в межах $110 000–$120 000, що означає суттєвий потенціал зростання від поточних рівнів. Зокрема, ця ціль передбачає можливе підвищення приблизно на 80% від вартості монети на момент написання матеріалу — $66 052.

Зеберг також розглянув менш імовірний, але можливий варіант продовження ралі. Він оцінив у 25% ймовірність того, що BTC перевищить очікування та підніметься до $140 000–$150 000 у разі посилення ринкового імпульсу.

«Біткоїн зростає до $110–120 тис. у базовому сценарії — завдяки лихоманці Risk-On, притокам у ETF та подальшому інституційному прийняттю. Існує другорядний сценарій на рівні $140–150 тис. (25% імовірності), якщо імпульс призведе до більш розширеного циклічного піка», — заявив він.

Його підхід підкреслює роль ширших економічних умов у формуванні середовища Risk-On, коли інвестори переходять до активів із високим потенціалом зростання, зокрема криптовалют, на тлі сприятливої ліквідності та сигналів монетарної політики.

Читайте також: Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg

Прогноз для крипторинку

Окрім Біткоїна, економіст поширив свій аналіз на інші провідні цифрові активи. Він прогнозує зростання Ethereum до $10 000–$12 000 за умови зближення співвідношення до Біткоїна на рівні близько 10%, що відображає покращення відносної динаміки завдяки інституційному інтересу та оновленням мережі.

Водночас Solana, яку він розглядає як високобета-актив в екосистемі, може зрости до $350–$500, скориставшись підвищеною волатильністю та розширенням використання в децентралізованих застосунках.

Останні ринкові події створюють контекст для оптимістичного прогнозу Зеберга. Наразі Біткоїн торгується поблизу $70 000 після різкої корекції від максимуму 2025 року понад $126 000.

Аналітики зазначають, що це зниження, яке наближається до 50%, відповідає історичним моделям, однак участь інституцій через ETF пом’якшила падіння порівняно з попередніми циклами.

Прогноз з’явився на тлі підвищеної волатильності Біткоїна, включно з різким падінням до рівня близько $60 000 на фоні геополітичної напруженості, пов’язаної з ударами США та Ізраїлю по Ірану, після чого актив відновився до $68 000.

Після максимуму 2025 року вище $126 000 криптовалюта перебуває під тиском і, як вважають багато учасників ринку, увійшла у фазу ведмежої консолідації.

За матеріалами finbold.com.

