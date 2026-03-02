close-btn
Наступна рецесія триватиме 20 років — ринковий стратег

02.03.2026 13:10
Ольга Деркач

Ринковий стратег Ґарет Солоуей попередив, що наступний масштабний спад на фондовому ринку США може обернутися не різким обвалом із швидким відновленням, а стагнацією на два десятиліття

Фото: pixabay.com

Солоуей, президент і головний ринковий стратег компанії Verified Investing, заявив, що зростання геополітичної напруги та жорстка торговельна політика щодо ключових союзників пришвидшують відхід від фінансового домінування США.

Він зазначив, що країни, які роками були великими покупцями американських державних облігацій, скорочують свою частку.

У цьому контексті він навів як приклад відступ Китаю та ширшу диверсифікацію резервів суверенними державами як ознаки початку дедоларизації.

З технічної точки зору Солоуей звернув увагу на ключовий довгостроковий рівень підтримки долара США, що сформувався після фінансової кризи 2008 року.

Стійкий прорив нижче цього рівня сигналізуватиме не про тимчасову корекцію, а про структурну слабкість. Хоча він не очікує валютного колапсу, проте вважає, що попит на американські держоблігації може залишатися низьким на тлі зростання державного боргу США.

Свої прогнози він порівняв із ситуацією в Японії після «бульбашки» 1980-х років, коли фондовий ринок досяг піку та протягом десятиліть не зміг повернутися до попередніх максимумів.

Замість одноразового обвалу він очікує тривалого бокового руху з періодичними просіданнями та попереджає, що нові історичні максимуми можуть не з’явитися щонайменше протягом десятиліття.

«Я думаю, що за бокового руху будуть періоди падіння, коли ринок знижуватиметься на 20%, 30%, 40%. Але сам по собі обвал, як у 1987 році, передбачити складніше. Водночас я вважаю, що ми можемо залишатися нижче максимумів і, як я вже казав, знадобиться від 15 до 20 і більше років, щоб повернутися до цих історичних піків», — сказав Солоуей.

Цікаве по темі: Підготуйтеся до краху століття, який затьмарить 2008-й — провідний економіст

Сектори, які постраждають

Водночас експерт застеріг, що таке середовище буде особливо болісним для тих, хто заощаджує на пенсію та розраховує на довгострокове зростання капіталу.

Якщо інфляція зберігатиметься, а акції стагнуватимуть, купівельна спроможність може поступово знижуватися навіть без різкого обвалу, що фактично означатиме тривалий структурний «ведмежий» ринок.

Солоуей додав, що інвесторам варто зосередитися на збереженні купівельної спроможності, а не на гонитві за двозначною прибутковістю.

У горизонті 10–20 років він віддає перевагу диверсифікації в такі активи, як золото, срібло та Біткоїн. Водночас готівка або короткострокові державні облігації США можуть забезпечити відносну стабільність під час просідань ринку.

Окремо він наголосив на акціях із дивідендними виплатами як частковому хеджі у разі зупинки цінового зростання, адже компанії, що зберігають маржу та стабільно виплачують дивіденди, можуть частково компенсувати інфляційний тиск навіть за умов стагнації індексів.

Окрім фондового ринку, Солоуей песимістично оцінює й перспективи нерухомості. Він посилається на проблеми з доступністю житла та зростання пропозиції, оскільки покоління бейбі-бумерів передає або продає свою власність.

На його думку, ціни на нерухомість протягом наступних двох десятиліть залишатимуться на поточному рівні або поступово знижуватимуться.

Джерело: Finbold.

