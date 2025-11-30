Підготуйтеся до краху століття, який затьмарить 2008-й — провідний економіст

Відомий економіст Генрік Зеберг попереджає, що глобальна економіка стоїть на порозі глибокого спаду, який може перевершити фінансову кризу 2008 року

За його оцінкою, ілюзія економічної сили руйнується: ранні сигнали та поточні економічні дані вже вказують на неминучу рецесію.

Зеберг зазначив, що зростання зайнятості поза сільським господарством сповільнилося, промислове виробництво та роздрібні продажі почали знижуватися, а попередні дані щодо створення робочих місць були завищені. Усе це формує сукупність слабкостей, які свідчать про початок давно прогнозованого спаду, написав він у Substack-публікації 28 листопада.

«Я вважаю, що цей майбутній економічний крах не лише перевершить фінансову кризу 2008 року, а може навіть зрівнятися з Великою депресією 1930-х років», — сказав він.

Економіст наголосив, що зростає кількість ознак майбутнього краху, зокрема через те, що американський споживач, який формує приблизно 70% ВВП, демонструє серйозні ознаки крихкості.

Домогосподарства під тиском

Після найвищої за чотири десятиліття інфляції домогосподарства майже повністю витратили заощадження періоду пандемії та мають понад $1 трлн боргу за кредитними картками, де ставки перевищують 20%.

Зростання прострочень за автокредитами та кредитними картками, а також збільшення кількості банкрутств свідчать, що споживачі скорочують витрати. Довіра споживачів впала до рівнів, характерних для найгірших місяців кризи 2008–2009 років, що вже призводить до падіння продажів автомобілів, скорочення ремонтів житла та зменшення витрат на необов’язкові покупки.

Хоча ринок праці зберігав видиму стійкість, Зеберг зауважив, що зайнятість є запізнілим індикатором, і тріщини вже стали помітні.

Кількість відкритих вакансій скорочується, плани найму урізаються, а скорочення та заморожування найму почалися в технологічному секторі, сфері житла, фінансах та ритейлі.

Водночас дані щодо щомісячної зайнятості свідчать про повільніше зростання, ніж повідомлялося спочатку, а зайнятість у сфері тимчасової допомоги — ключовий випереджальний індикатор — знижується. Зеберг прогнозує, що рівень безробіття може зрости з нинішніх 3–4% до 6–8% протягом кількох місяців після повного розгортання рецесії.

Ймовірність дефляційної депресії

Загалом Зеберг припускає, що Сполучені Штати можуть спочатку зіткнутися з дефляційною депресією, а потім — зі стагфляційним перезавантаженням, що може означати не просто завершення бізнес-циклу, а й потенційно завершення чинної монетарної епохи.

Економіст уже неодноразово застерігав, що більшість інвестиційних активів, ймовірно, обваляться.

Втім, перед падінням таких активів, як акції чи криптовалюти, інвесторам варто очікувати період ейфорії на ринках, який може привести до нових рекордних максимумів, перш ніж почнеться масштабний спад.

За матеріалами finbold.com.