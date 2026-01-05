Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в XRP 8 років тому

Якби ви інвестували $100 у XRP після першого розблокування XRP з ескроу Ripple, ось яким був би ваш результат зараз

Перше масштабне розблокування XRP з ескроу компанією Ripple 1 січня 2018 року стало визначальним моментом для ринкової структури токена, адже запровадило передбачуваний механізм вивільнення пропозиції, який діє вже багато років.

На момент цього першого розблокування XRP торгувався приблизно по $2,20 — на піку ширшого бичачого циклу на крипторинку.

Тоді інвестор, який вклав $100 у XRP у цей день, купив би близько 45,45 XRP.

Станом на момент написання матеріалу, коли XRP торгувався по $2,09, такий портфель коштував би приблизно $94,55. Це означає падіння приблизно на 5,5% за сім років.

Механізм розблокування Ripple

Варто зазначити, що Ripple запровадила ескроу-механізм наприкінці 2017 року, заблокувавши 55 млрд XRP у контрактах із розблокуванням за графіком, щоб контролювати пропозицію. Щомісяця розблоковується до 1 млрд XRP, однак значну частину зазвичай знову повертають в ескроу. Мета — зробити пропозицію прогнозованою та підтримати ліквідність.

Хоча така структура підвищила прозорість і зменшила страхи щодо раптових великих викидів токенів на ринок, вона також підтримує постійні побоювання щодо тиску з боку пропозиції та довгострокової оцінки активу.

З 2018 року ціна XRP формувалася як під впливом макрофакторів, так і специфічних для активу чинників — зокрема ведмежого ринку після 2018 року, зміни схильності інвесторів до ризику та регуляторного тиску, пов’язаного з багаторічною справою Ripple проти Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

На динаміку також впливали ширші ринкові цикли, зростання конкуренції у сфері блокчейн-платежів і тренди впровадження продуктів Ripple для міжнародних переказів.

Попри різкі ралі та глибокі просідання протягом років, XRP зараз торгується трохи нижче рівня першого ескроу-розблокування, залишаючи ранніх довгострокових інвесторів із помірними номінальними збитками.

Аналіз ціни XRP

XRP торгується близько $2,09, перебуваючи трохи вище своєї 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,04. Це свідчить, що короткострокова динаміка ціни залишається відносно стабільною та має помірну підтримку.

Втім, токен усе ще значно нижче своєї 200-денної SMA, яка перебуває поблизу $2,46. Це підкреслює ширший ведмежий тренд і вказує, що довгостроковий імпульс ще не перейшов у стійко позитивну фазу. Розрив між коротко- та довгостроковими середніми демонструє, що тиск на зниження зберігається попри нещодавню консолідацію.

Тим часом 14-денний RSI становить близько 57, що залишає XRP у нейтральній зоні. Це означає відсутність умов перекупленості або перепроданості: імпульс помірно зміщений у бік зростання, однак без сильної впевненості.

