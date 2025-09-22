Індекс Баффета б’є рекорди та сигналізує про рецесію

Індекс Воррена Баффета, популярний показник оцінки ринку, зріс до 220%. Це означає, що американські акції нині значно «перегріті» відносно економіки — більше, ніж будь-коли в історії

Для порівняння: під час піку «дотком-бульбашки» у 2000 році цей показник сягав близько 190%.

Що таке індекс Баффета

Індекс розраховується як співвідношення загальної капіталізації всіх публічних американських компаній до валового внутрішнього продукту (ВВП). Його часто використовують як індикатор того, чи акції переоцінені, чи навпаки недооцінені. Високе значення сигналізує, що вартість ринку суттєво випереджає зростання економіки.

Протягом 2024–2025 років цей показник стабільно зростав, із лише короткими відкатами, поки не перевищив усі попередні історичні максимуми.

Чому ринок так перегрітий

Кілька чинників підживлюють це рекордне зростання. Передусім — стійкий інвесторський оптимізм щодо технологічних компаній, на чолі з гігантом Nvidia.

Також свою роль відіграють ажіотаж навколо штучного інтелекту (ШІ), послаблення інфляційного тиску та очікування подальших знижень відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. Додатково, корпоративні прибутки здебільшого перевищували прогнози, що в очах багатьох інвесторів виправдовує високі мультиплікатори.

Ризики для ринку

Однак рекордні значення індексу знову підняли дискусії про «перегрів» фондового ринку. Історично високі показники індексу Баффета передували корекціям або періодам низької дохідності — як це сталося після краху «доткомів».

Сьогодні деякі аналітики попереджають про ймовірність нової корекції та навіть можливу рецесію. Інші ж вважають, що структурні зміни — зростаюча домінація технологічних компаній, глобалізація та розвиток нематеріальних активів — можуть обґрунтовувати нову, вищу «норму» для цього показника.

Тепер головне питання: чи зможе ринок утримати цей імпульс, чи ж історія повториться знову.

Джерело: Finbold.