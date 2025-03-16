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Чому Воррен Баффет оминає криптовалюти, попри їхню популярність

16.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Крипторинок дуже волатильний і нестабільний, через що деякі відомі інвестори не збираються мати з ним справу

Чому Воррен Баффет оминає криптовалюти, попри їхню популярність

Чому Воррен Баффет оминає криптовалюти, попри їхню популярність Фото: unsplash.com, pngwing.com

Ця нестабільність, разом із тим фактом, що настрій криптоінвесторів частіше визначається ажіотажем, а не реальними бізнес-показниками, пояснює, чому легендарний інвестор Воррен Баффет воліє уникати цифрових валют.

Ще у 2018 році генеральний директор Berkshire Hathaway заявив акціонерам, що Біткоїн — це «ймовірно, щуряча отрута в квадраті», повідомляло видання Fortune.

Того ж року Баффет розширив свою думку в інтерв’ю CNBC:

«Щодо криптовалют загалом, я можу майже з упевненістю сказати, що вони матимуть поганий кінець. Ми не володіємо ними, у нас немає коротких позицій і ніколи не буде».

Як зазначає Fortune, сам Баффет усе ж торкнувся крипторинку — хоч і непрямо. Чотири роки тому Berkshire вклала $500 млн у Nu Holdings, бразильську фінансову компанію, яка має власну криптоплатформу. Пізніше компанія інвестувала ще $250 млн.

Втім, для Berkshire Hathaway, ринкова капіталізація якої становить близько $1 трлн, ці суми не є значними. З огляду на загальне ставлення Баффета до криптовалют, навряд чи варто очікувати, що він зробить великі ставки на них найближчим часом. Benzinga повідомляє, що ще у 2022 році «Оракул із Омахи» продовжував різко критикувати Біткоїн.

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«Якби ви сказали мені, що володієте всіма біткоїнами у світі і пропонували їх мені за $25, я б не взяв їх. Бо що я з ними зроблю? — сказав Баффет акціонерам Berkshire Hathaway три роки тому. — Мені довелося б якось продати їх вам назад. Вони нічого не роблять».

Водночас криптовалюти дедалі частіше впроваджуються у бізнесі в усьому світі. Згідно зі звітом Deloitte, багато компаній використовують їх для інвестицій, операційної діяльності та транзакцій.

«Ритейлери приймають цифрові валюти як платіжний засіб, сподіваючись отримати конкурентну перевагу на ринку та вірячи, що використання цифрових валют продовжить зростати», — йдеться у матеріалі Deloitte.

Попри це, криптовалюта не є звичним вибором для Баффета, оскільки вона не передбачає виробництва товарів чи надання традиційних послуг. Як інвестор, він віддає перевагу перевіреним компаніям із сильними фінансовими показниками, талановитим керівництвом і продуктом або послугою, що мають стабільну клієнтську базу.

Основна бізнес-цінність криптовалюти полягає в її функції як валюти. Benzinga зазначає, що Баффет, ймовірно, уникає криптоактивів, оскільки вони «не можуть генерувати матеріальну цінність чи дохід», на відміну від інших активів.

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Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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