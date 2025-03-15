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4 криптовалюти, на які варто звернути увагу, поки не пізно

15.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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Ринок криптовалют завжди циклічний, і спад – це не лише період невизначеності, а й можливість придбати перспективні активи за привабливими цінами. Мемкоїни, попри їхню спекулятивність, нерідко демонструють стрімке зростання під час відновлення ринку, особливо якщо мають активну спільноту, реальні кейси використання або підтримку великої екосистеми. Нижче розглянемо чотири мемкоїни, які можуть стати цікавими варіантами для інвесторів у 2025 році

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу, поки не пізно

4 криптовалюти, на які варто звернути увагу, поки не пізно Фото: freepik.com

Dogecoin (DOGE) — оригінальна мем-криптовалюта з міцними позиціями

Завдяки відданій спільноті та підтримці з боку деяких відомих людей, Dogecoin залишається однією з найбільш використовуваних криптовалют. Хоча його ціна останнім часом знижувалася, експерти прогнозують значне відновлення у разі загального зростання крипторинку. Станом на момент написання матеріалу Dogecoin оцінюється у $0,255 та за останні 24 години зріс на 0,64%. Аналітики вважають його цікавим варіантом для інвестицій, оскільки його вартість може збільшитися на 245,67% у найближчі місяці.

Shiba Inu (SHIB) — мемтокен із довгостроковим потенціалом

Shiba Inu (SHIB) вийшов за рамки звичайного мемкоїна, розширивши свої варіанти використання та сформувавши віддану спільноту. Зараз ціна SHIB становить $0,000015, а аналітики прогнозують, що до 2025 року вона може досягти $0,000455. Завдяки розширенню екосистеми Shiba Inu може стати прибутковою інвестицією для тих, хто увійде в екосистему в правильний момент.

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Bonk (BONK) — мемкоїн на Solana, що швидко набирає популярність

Bonk — перший мемтокен із собачою тематикою на блокчейні Solana, який привертає все більше уваги у 2025 році. Його поточна ціна – $0,00001653, а за останні 24 години BONK зріс на 5,38%. Аналітики прогнозують 10-кратне зростання ціни до кінця третього кварталу 2025 року, що робить його одним із найцікавіших мемкоїнів для спостереження.

Aptos (APT) — потужна платформа смарт-контрактів із великим потенціалом

Завдяки інноваційній мові програмування Move, яка підвищує безпеку та швидкість смарт-контрактів, Aptos (APT) швидко набирає популярності. На думку деяких аналітиків, його ціна у 2025 році може зрости в десятки, або навіть сотні разів. Фахівці дають позитивні прогнози, спираючись на зростаючий інтерес з боку трейдерів та стратегічних партнерств.

Нагадаємо, що інвестування у криптовалюту, особливо в мемкоїни, пов’язане з високими ризиками через значну волатильність ринку. Такі активи можуть демонструвати як стрімке зростання, так і різке падіння. Тому перед тим, як вкладати кошти у будь-які цифрові активи, ретельно аналізуйте ринок, оцінюйте ризики та консультуйтеся з фінансовими експертами. Приймайте інвестиційні рішення зважено та відповідально.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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