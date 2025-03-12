close-btn
PaySpaceMagazine

5 криптовалют, на які варто звернути увагу у березні

12.03.2025 14:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

В умовах бурхливого розвитку ринку та появи нових проєктів важливо знати, які монети мають реальний потенціал для отримання високих прибутків. Найкращі криптовалюти для купівлі зараз — це не ті, що мають яскравий маркетинговий хід, а ті, що вирішують реальні проблеми та приносять реальну користь своїм користувачам

5 криптовалют, на які варто звернути увагу у березні

5 криптовалют, на які варто звернути увагу у березні Фото: freepik.com

Render (RNDR)

Render (RNDR) революціонізує спосіб створення цифрового контенту, пропонуючи децентралізовані хмарні сервіси рендерингу. Ця монета дозволяє творцям контенту використовувати невикористану потужність графічних процесорів по всьому світу, трансформуючи спосіб виконання творчої роботи. За допомогою Render користувачі можуть здавати в оренду свої невикористані графічні процесори, а натомість творці отримують доступ до найсучасніших потужностей рендерингу для своїх проєктів.

Render відповідає реальним потребам креативної індустрії та задовольняє постійно зростаючий попит на цифровий контент. Його корисність на ринку, робить його сильним претендентом на звання найкращої криптовалюти для купівлі.

XRP

XRP, розроблена компанією Ripple, є однією з основних у світі криптовалют, і на це є вагомі причини. Зосередженість XRP на спрощенні швидких і недорогих транскордонних платежів зробила її життєво важливим активом для глобальних транзакцій. Особливістю XRP є його здатність проводити розрахунки за лічені секунди.

Прийняття XRP фінансовими установами та урядами зростає, а його здатність інтегруватися в існуючі фінансові інфраструктури робить його лідером у секторі платежів на основі блокчейну.

Цікаве по темі: Криптотрейдер заробив $2 млн за 50 хвилин

Monero (XMR)

Monero використовує передові криптографічні методи для забезпечення повної конфіденційності всіх транзакцій у своїй мережі.

Зосередженість Monero на конфіденційності та безпеці робить монету важливим криптоактивом. У світі, де конфіденційність стає рідкісним товаром, Monero виділяється як одна з небагатьох криптовалют, яка надає пріоритет анонімності користувачів.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) — це високомасштабована та ефективна блокчейн-платформа, яка дозволяє підприємствам створювати децентралізовані додатки (dApps) та смарт-контракти. Hedera може похвалитися алгоритмом консенсусу, який забезпечує швидкі та безпечні транзакції.

Завдяки масштабованості, швидкості та низькій комісії за транзакції, Hedera, безсумнівно, є однією з найкращих криптовалют для купівлі у 2025 році для тих, хто хоче скористатися перевагами технології блокчейн у світі бізнесу. Для компаній, які хочуть впровадити технологію блокчейн у свою діяльність, Hedera є ідеальним рішенням.

Helium (HNT)

Пропонуючи децентралізовану бездротову мережу, що працює на основі блокчейну, Helium пропонує недорогу альтернативу традиційним стільниковим мережам. Завдяки унікальній системі заохочення, Helium дозволяє будь-кому взяти участь у розбудові мережі, встановивши точку доступу Helium, яка може заробляти токени HNT за надання покриття.

Інновації Helium в сфері IoT, а також його здатність руйнувати традиційні телекомунікації роблять його однією з найкращих криптовалют для розгляду для купівлі. Використовуючи технологію блокчейн, Helium пропонує масштабоване, економічно ефективне рішення для підключення пристроїв IoT по всьому світу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

6 найперспективніших криптовалют 2025 року

Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп став президентом

2 криптовалюти, що можуть досягти $5 млрд капіталізації у березні

Джерело: The Tribune.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Dogecoin впав на 66%: що далі 12.03.2025

Dogecoin впав на 66%: що далі
У скількох відсотків населення світу є біткоїни — дослідження 12.03.2025

У скількох відсотків населення світу є біткоїни — дослідження
У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн біткоїнів: чи вплине це на ціну 12.03.2025

У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн біткоїнів: чи вплине це на ціну
Solana вперше за 3 роки впала нижче ключового рівня 11.03.2025

Solana вперше за 3 роки впала нижче ключового рівня
Криптотрейдер заробив $2 млн за 50 хвилин 11.03.2025

Криптотрейдер заробив $2 млн за 50 хвилин
Чи впаде ціна Біткоїна нижче $75 000 10.03.2025

Чи впаде ціна Біткоїна нижче $75 000
Вибір редакції
Всі
Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу
ТОП статей 10.03.2025

Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу

 Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
ТОП статей 28.02.2025

Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
Останні новини
Сьогодні  19:30

Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest

 Сьогодні  18:30

Dogecoin впав на 66%: що далі

 Сьогодні  17:30

У скількох відсотків населення світу є біткоїни — дослідження

 Сьогодні  15:30

У США внесли законопроєкт про купівлю 1 млн біткоїнів: чи вплине це на ціну

 Сьогодні  14:30

5 криптовалют, на які варто звернути увагу у березні

 Сьогодні  13:30

Використання технології Tap to Phone зросло на 200% — Visa

 Сьогодні  12:30

Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber