6 найперспективніших криптовалют 2025 року

Крипторинок сьогодні знаходиться у зоні турбулентності — навіть провідні монети то стрімко падають, то знову злітають у ціні. При цьому, якщо ви цікавитеся криптовалютою, важливо знати, які активи зараз у тренді
Зазначимо, що приведені цифри актуальні на початок березня 2025 року і можуть значно відрізнятися від поточних показників.
Solana (SOL)
- Доходність з початку року: +26,9%
- Ціна: $163,85
- Капіталізація: $83,1 млрд
Після краху FTX у 2022 році Solana обвалилася більш ніж на 50%, але зараз відновлюється. Її ключова перевага — технологія proof-of-history, що забезпечує непогану швидкість. Цей блокчейн користується значно популярністю серед розробників та творців децентралізованих додатків (dApps), оскільки забезпечує високу масштабованість, низькі комісії за транзакції та підтримку смарт-контрактів. Завдяки цьому Solana стала одним із провідних конкурентів Ethereum у сфері DeFi, NFT та GameFi.
Cardano (ADA)
- Доходність з початку року: +36%
- Ціна: $0,99
- Капіталізація: $34,8 млрд
Cardano базується на екологічно сталому алгоритмі proof-of-stake. Завдяки технології Hydra потенційно може обробляти до 1 млн транзакцій за секунду, що робить її однією з найперспективніших платформ.
XRP (XRP)
- Доходність з початку року: +327%
- Ціна: $2,68
- Капіталізація: $154,7 млрд
XRP (Ripple), використовується для прискорення міжнародних переказів через систему RippleNet. Хоча він не працює на традиційній блокчейн-технології (використовуючи власний механізм консенсусу XRP Ledger Consensus Protocol), його ліквідність та ефективність роблять його привабливим активом.
Stellar (XLM)
- Доходність з початку року: +143%
- Ціна: $0,33
- Капіталізація: $10 млрд
Stellar створено у 2014 році для швидких і дешевих транзакцій без фінансових посередників. Його блокчейн-мережа відзначається енергоефективністю та зручним інтерфейсом.
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Наступні дві криптовалюти, хоч і продемонстрували негативну дохідність з початку року, аналітики однозначно їх відносять до списку найшвидше зростаючих, зокрема, бо їхні екосистеми стрімко розширюються. Фундаментальні показники цих криптовалют свідчать про стабільний розвиток і довгостроковий потенціал.
Chainlink (LINK)
- Доходність з початку року: -18,3%
- Ціна: $16,69
- Капіталізація: $10,65 млрд
Chainlink забезпечує інтеграцію реальних даних у смарт-контракти, що робить його важливим для децентралізованих фінансів (DeFi).
Avalanche (AVAX)
- Доходність з початку року: -44,7%
- Ціна: $23,28
- Капіталізація: $9,78 млрд
Avalanche — найшвидша платформа смарт-контрактів у блокчейн-індустрії. Вона сумісна з Ethereum (ETH) та забезпечує низькі витрати й екологічність. Попри нещодавній спад, аналітики прогнозують зростання на 56,86% до кінця 2025 року.
Висновок
Ринок криптовалют залишається досить волатильним і спекулятивним, тому складно передбачити, які активи стануть наступним проривом, а які зазнають краху.
Перед інвестуванням варто консультуватися з фінансовим експертом та вкладати лише ті кошти, які ви готові втратити.
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За матеріалами gobankingrates.com.