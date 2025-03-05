Bank of America планує запустити власний стейблкоїн

Bank of America, який історично займав другорядне місце в криптоіндустрії, готовий запустити власний стейблкоїн, забезпечений доларом, якщо американські законодавці схвалять законодавство, яке дозволить це зробити

«Якщо вони це узаконять, ми займемося цим бізнесом», — заявив генеральний директор Bank of America Брайан Мойніхан.

Він вважає, що стейблкоїн, забезпечений доларом США, неодмінно з’явиться, аргументуючи це тим, що ці цифрові активи функціонують так само, як фонди грошового ринку або банківські рахунки. Це залежить від прийняття Конгресом відповідного законодавства; законодавці і глава відділу Білого дому з питань криптовалют і штучного інтелекту Девід Сакс припустили, що законодавство може бути прийнято протягом перших 100 днів правління президента Дональда Трампа.

«Цілком очевидно, що з’явиться стейблкоїн, який буде повністю забезпечений доларом, тобто буде монета Bank of America», — сказав він.

У порівнянні з такими фірмами, як J.P. Morgan і Citigroup, Bank of America був обережним у своїй криптовалютній діяльності. Але мінливі правила можуть змусити його діяти.

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Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що підтримуватиме будь-які зусилля в криптопросторі, зокрема, шляхом надання більш чітких регуляторних вказівок, що, ймовірно, посилить конкуренцію між банками з Волл-стріт у цьому секторі. Charles Schwab, ще один банк, який раніше стримувався, нещодавно найняв керівника відділу цифрових активів, вивчаючи можливості в цьому секторі.

Економіка стейблкоїнів отримала підтримку як від демократів, так і від республіканців, що робить створення законів для цих видів цифрових активів простішим, ніж для інших сфер криптовалют.

Хоча демократи висловлюють занепокоєння щодо використання стейблкоїнів для незаконної діяльності, республіканці мають повний контроль над Конгресом, що робить ймовірним дружній підхід до цифрового активу, хоча будь-який остаточний законопроєкт, ймовірно, потребуватиме двопартійної підтримки.

Сектор вже є основною силою у сфері платежів. За даними Visa, за минулий рік стейблкоїни сприяли проведенню транзакцій на суму понад $33 трлн, випередивши за цим показником Visa і Mastercard разом узяті.

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Джерело: CoinDesk.