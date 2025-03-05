close-btn
PaySpaceMagazine

Bank of America планує запустити власний стейблкоїн

05.03.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Bank of America, який історично займав другорядне місце в криптоіндустрії, готовий запустити власний стейблкоїн, забезпечений доларом, якщо американські законодавці схвалять законодавство, яке дозволить це зробити

Bank of America планує запустити власний стейблкоїн

Bank of America планує запустити власний стейблкоїн Фото: unsplash.com, pngwing.com

«Якщо вони це узаконять, ми займемося цим бізнесом», — заявив генеральний директор Bank of America Брайан Мойніхан.

Він вважає, що стейблкоїн, забезпечений доларом США, неодмінно з’явиться, аргументуючи це тим, що ці цифрові активи функціонують так само, як фонди грошового ринку або банківські рахунки. Це залежить від прийняття Конгресом відповідного законодавства; законодавці і глава відділу Білого дому з питань криптовалют і штучного інтелекту Девід Сакс припустили, що законодавство може бути прийнято протягом перших 100 днів правління президента Дональда Трампа.

«Цілком очевидно, що з’явиться стейблкоїн, який буде повністю забезпечений доларом, тобто буде монета Bank of America», — сказав він.

У порівнянні з такими фірмами, як J.P. Morgan і Citigroup, Bank of America був обережним у своїй криптовалютній діяльності. Але мінливі правила можуть змусити його діяти.

Цікаве по темі: 2 криптовалюти, що досягнуть $10 млрд ринкової капіталізації у березні

Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що підтримуватиме будь-які зусилля в криптопросторі, зокрема, шляхом надання більш чітких регуляторних вказівок, що, ймовірно, посилить конкуренцію між банками з Волл-стріт у цьому секторі. Charles Schwab, ще один банк, який раніше стримувався, нещодавно найняв керівника відділу цифрових активів, вивчаючи можливості в цьому секторі.

Економіка стейблкоїнів отримала підтримку як від демократів, так і від республіканців, що робить створення законів для цих видів цифрових активів простішим, ніж для інших сфер криптовалют.

Хоча демократи висловлюють занепокоєння щодо використання стейблкоїнів для незаконної діяльності, республіканці мають повний контроль над Конгресом, що робить ймовірним дружній підхід до цифрового активу, хоча будь-який остаточний законопроєкт, ймовірно, потребуватиме двопартійної підтримки.

Сектор вже є основною силою у сфері платежів. За даними Visa, за минулий рік стейблкоїни сприяли проведенню транзакцій на суму понад $33 трлн, випередивши за цим показником Visa і Mastercard разом узяті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США

Дві криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $25 млрд у березні

3 перспективних мемкоїни, які варто розглянути для купівлі у березні

Джерело: CoinDesk.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
2 криптовалюти, що досягнуть $10 млрд ринкової капіталізації у березні 04.03.2025

2 криптовалюти, що досягнуть $10 млрд ринкової капіталізації у березні
Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США 03.03.2025

Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США
Ціна Біткоїна стрімко летить вгору, перевищивши $93 500 02.03.2025

Ціна Біткоїна стрімко летить вгору, перевищивши $93 500
Дві криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $25 млрд у березні 28.02.2025

Дві криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $25 млрд у березні
ObmenAT24, WhiteBIT і Binance – видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» назвав лідерів криптовалютного ринку 28.02.2025

ObmenAT24, WhiteBIT і Binance – видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» назвав лідерів криптовалютного ринку
Ринок криптовалют падає: Біткоїн опустився нижче $79 тис. 28.02.2025

Ринок криптовалют падає: Біткоїн опустився нижче $79 тис.
Вибір редакції
Всі
Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
ТОП статей 28.02.2025

Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим

 Як покращити кредитну історію: поради експерта
ТОП статей 26.02.2025

Як покращити кредитну історію: поради експерта
Останні новини
Сьогодні  11:00

Скільки уряд залучив від продажу ОВДП з початку року — НБУ

 Сьогодні  10:00

Bank of America планує запустити власний стейблкоїн

 04.03.2025  19:00

НБУ анулював ліцензії чотирьом небанкам

 04.03.2025  18:30

RozetkaPay отримала ліцензію НБУ

 04.03.2025  18:00

Українські компанії запрошують взяти участь у стартап-арені Automatica 2025

 04.03.2025  17:00

NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку

 04.03.2025  15:00

Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають — дослідження DIM.RIA

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber