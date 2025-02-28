Дві криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $25 млрд у березні

Загальна капіталізація крипторинку впала на 6,58% і становить $2,67 трлн. При цьому, індекс страху знаходиться на рівні 21, що вказує на стан «екстремального страху» серед інвесторів. Попри таку нестабільність, деякі альткоїни тримаються досить впевнено і наближаються до важливих порогових рівнів капіталізації

Так, Finbold визначив TRON (TRX) та Cardano (ADA) як дві криптовалюти, що мають потенціал досягти капіталізації $25 млрд у березні. Це зростання зумовлене збільшенням інституційного інтересу та активним розвитком DeFi-сегменту.

TRON (TRX)

На момент написання матеріалу TRX торгується в межах $0,2276 при ринковій капіталізації $19,59 млрд. TRON демонструє значне зростання активності мережі, а також посилює домінування у сфері транзакцій зі стейблкоїнами.

Щоб досягти $25 млрд капіталізації, TRX має зрости ще на 27,63%, що підніме його ціну до $0,29.

Головним драйвером такого зростання є активність у сфері стейблкоїнів. За останній місяць кількість активних адрес у мережі TRON зросла на 57% — з 1,63 млн до 2,57 млн.

За даними TokenTerminal, з початку року TRX згенерував понад $505 млн у вигляді комісій, що свідчить про високий попит на мережу.

Наступного тижня TRON планує скасувати комісії на транзакції USDT, що може суттєво прискорити його адаптацію.

Цей тренд вже проявляється у зростанні обсягів стейблкоїнів у мережі: лише за лютий 2025 року TRON додав $824 млн у резервах USDT та USDC.

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Cardano (ADA)

Cardano (ADA) наразі торгується в межах $0,6520, а його ринкова капіталізація становить $22,96 млрд.

ADA привертає дедалі більше уваги інвесторів завдяки регуляторному прогресу та важливим оновленням екосистеми, які створюють позитивні очікування.

Зокрема, SEC розглядає заявку Grayscale на запуск Cardano ETF, і рішення очікується до серпня 2025 року. Це може відкрити двері для значних інституційних інвестицій.

Крім того, дорожня карта Cardano на 2025 рік, представлена засновником Чарльзом Хоскінсоном, фокусується на:

Розширенні DeFi-інтеграції з Bitcoin. Масштабуванні через технологію Leios. Розширенні сумісності з іншими блокчейнами завдяки Chainlink (LINK) і стейблкоїнам.

Якщо ці ініціативи будуть реалізовані на фоні загального зростання крипторинку, ADA має потенціал досягти капіталізації $25 млрд у березні.

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