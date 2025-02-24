Біткоїн-ETF стрімко втрачають сотні мільйонів доларів

Американські спотові біткоїн-ETF (біржові фонди) другий тиждень поспіль фіксують значні відтоки капіталу. Ця низка невтішних результатів відображає поточну зміну настроїв інвесторів

За останніми ринковими даними, американські біткоїн-ETF зафіксували загальний денний відтік у розмірі $62,77 млн у п’ятницю, 21 лютого. Цей останній цикл зняття коштів став четвертим поспіль днем (та восьмим з останніх дев’яти торгових днів), коли спостерігався чистий відтік капіталу.

Grayscale Bitcoin Trust (з біржовим символом GBTC) склав більший відсоток від загального відтоку у п’ятницю, зафіксувавши понад $60 млн зняттів для завершення тижня. Біткоїн-ETF від Bitwise (BITB) зазнав другого за величиною відтоку у п’ятницю, втративши $16,58 млн своїх активів.

Fidelity Bitcoin Fund (FBTC) був єдиним іншим біржовим фондом, який зафіксував чисті відтоки ($12,47 млн) у п’ятницю. Варто зазначити, що IBIT від BlackRock (найбільший біткоїн-ETF за чистими активами) та CBOE від VanEck зафіксували позитивні припливи капіталу – відповідно $21,64 млн та $4,71 млн.

Цей денний чистий відтік у розмірі $62,77 млн призвів до того, що за тиждень американські біткоїн-ETF показали чистий відтік понад $559 млн. Варто відзначити, що ця тижнева динаміка була переважно зумовлена значними зняттями, зафіксованими у четвер, 20 лютого.

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Дані від SoSoValue показують, що у четвер з ринку біткоїн-ETF вийшло майже $365 млн. Зняття коштів з IBIT від BlackRock ($112 млн) та FBTC від Fidelity ($88 млн) склали переважну частину відтоків за цей день.

Падіння продовжується

Як було зазначено раніше, минулий тиждень став другим поспіль тижнем значних відтоків з американських спотових біткоїн-ETF. Біржові фонди зафіксували подібний чистий тижневий відтік понад $585 млн у період з 10 по 14 лютого.

Варто зазначити, що ринок Ethereum ETF також зафіксував чистий денний відтік у розмірі $8,92 млн у п’ятницю. Проте, американські ETH біржові фонди зареєстрували сумарний чистий приплив капіталу у розмірі $1,61 млн за минулий тиждень.

Провідна криптовалюта продовжує коливатися у діапазоні $94-99 тис. Станом на час написання матеріалу ціна BTC становила близько $96,6 тис., що відображає незначне зниження за останні 24 години.

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За матеріалами bitcoinist.com.