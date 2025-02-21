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Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку

21.02.2025 19:00
Ольга Деркач
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Дані Cointelegraph Markets Pro і TradingView показали, що BTC продовжує зростати після того, як попередня денна свічка закрилася на позначці $98 330 на Bitstamp

Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку

Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку Фото: freepik.com, pngwing.com

Все ще перебуваючи у вузькому діапазоні, Біткоїн приніс таке необхідне полегшення трейдерам після декількох тижнів майже повної відсутності волатильності.

Макроекономічні дані США сприяли відновленню: кількість первинних заявок на допомогу з безробіття перевищила середній прогноз на 4 000 і досягла 219 000, що є потенційною ознакою того, що ринок праці може не витримати більш тривалих періодів обмежувальної економічної політики.

Останні оцінки інструменту FedWatch Tool від CME Group, тим не менш, продовжують демонструвати практично нульову ймовірність того, що Федеральний резерв знизить відсоткові ставки на наступному засіданні в березні.

Аналізуючи середньострокові таймфрейми по BTC/USD, трейдер Патрік Х сказав, що одним з важливих наступних кроків є подолання $100 000.

Колега-трейдер Роман описав $98 400 як «точку розвороту», яка повинна викликати зростання на $10 000.

«Пробийте $98,4 тис., і я припускаю, що $108 тис. буде наступним, — написав трейдер. — Будемо сподіватися на прорив».

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Свого часу ціна BTC досягла історичного максимуму, але не потрапила в гонку ризикових активів. Таким чином, Біткоїн приєднався до золота та акцій, оскільки зростаюча хвиля ризикових активів підняла ринки вище.

Нові рекордні максимуми золота та S&P 500 цього тижня ще більше підкреслили потребу крипторинків у відновленні значних втрат першого кварталу.

«Фактично, золото більш ніж подвоїло прибутковість S&P 500 з початку року. У 2024 році золото і S&P 500 мали безпрецедентну кореляцію ~0,81», — зазначає торговий ресурс The Kobeissi Letter.

Ринкова капіталізація золота вперше в історії перевищила $20 трлн, але прихильників Біткоїна це мало вразило.

«Золото на новому історичному максимумі! Вітаю всіх, хто інвестував у золото за останні п’ять років! Ви майже подвоїли свої гроші за цей час, — заявив мережевий економіст Тімоті Петерсон. — В середньому Біткоїн подвоювався кожні 16 місяців».

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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