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Біткоїн може досягти $1,5 млн до 2030 року — Кеті Вуд

16.02.2025 12:00
Ольга Деркач
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До 2030 року Біткоїн може досягти $1,5 млн, вважає генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд, посилаючись на зростаюче інституційне прийняття і зростаючий попит на BTC як клас активів

Біткоїн може досягти $1,5 млн до 2030 року — Кеті Вуд

Біткоїн може досягти $1,5 млн до 2030 року — Кеті Вуд Фото: pexels.com, wikipedia.org

Біткоїн торгується нижче ключового рівня $100 000 з 4 лютого, після того як на настрої інвесторів вплинули побоювання щодо глобальної торговельної війни, викликані новими імпортними тарифами, оголошеними США і Китаєм.

За словами Вуд, незважаючи на тимчасовий спад на ринку, шанси Біткоїна перевищити позначку в $1,5 млн за монету зросли.

«Багато людей знають нас за нашим «бичачим» прогнозом Біткоїна — $1,5 млн, — сказала Вуд. — Ми насправді вважаємо, що шанси на те, що наш прогноз буде правильним, через те, що відбувається інституціоналізація цього нового класу активів. Багато інституційних інвесторів зараз дивляться на Біткоїн і думають, що їм потрібно додати його до свого портфеля активів, тому що його профіль прибутковості і ризику значно відрізняється від всіх інших активів в їхніх портфелях».

Оптимістичні цінові прогнози від таких інвестиційних гігантів, як ARK Invest, можуть сприяти більшій довірі до Біткоїна з боку інституційних інвесторів.

Подальше впровадження інституційних ETF може сприяти зростанню ціни Біткоїна, оскільки інституції володіють великими обсягами капіталу, які можуть рухати крипторинки.

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Згідно зі звітом ARK Invest «Великі ідеї 2025» потенційне зростання до $1,5 млн передбачає, що протягом наступних п’яти років середньорічні темпи зростання Біткоїна становитимуть 58%.

Проте, базовий сценарій ARK Invest передбачає 40% CAGR для Біткоїна, що означатиме $710 000 за BTC до 2030 року.

У «ведмежому» сценарії ARK прогнозує 21% річне зростання Біткоїна до $300 000 до 2030 року.

Однак, за словами Іллі Кальчева, диспетчерського аналітика Nexo, зростання Біткоїна буде обмеженим у найближчій перспективі, поки він не здійснить «вирішальний прорив» вище $100 000.

«Невдалий прорив може призвести до короткострокового тиску з боку продавців в напрямку $95 000, в той час як успішний рух може підштовхнути ціни до наступного опору на рівні приблизно $106 500», — вважає він.

Інвестори також сподіваються побачити потенційне ралі Біткоїна, викликане «шоком пропозиції», оскільки на криптовалютних біржах залишилося лише 2,5 мільйона BTC.

Шок пропозиції виникає, коли сильний попит покупців відповідає зменшенню доступної кількості BTC, що призводить до зростання ціни.

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Джерело: CoinTelegraph

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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