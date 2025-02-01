Біткоїн витісняє «фальшивий» долар США — Кійосакі

Щоб підкреслити свою точку зору, Кійосакі послався на два ключові економічні принципи — закон Грешема і закон Меткалфа, — підкресливши зростаюче домінування Біткоїна

Кійосакі пояснив закон Грешема, який стверджує, що «погані гроші змушують хороші гроші ховатися», зазначивши, що золото і срібло історично накопичувалися в міру того, як долар США знецінювався.

Він додав, що Біткоїн приєднався до цієї категорії «хороших грошей», кинувши подальший виклик «фальшивому долару США».

«Коли в систему потрапляють погані гроші, хороші гроші ховаються. Хороші гроші — золото і срібло — роками ховалися від фальшивих доларів США. Сьогодні золото, срібло і Біткоїн змушують фальшивий долар ховатися», — сказав він.

Звертаючись до закону Меткалфа, який кількісно вимірює потужність мереж, Кійосакі порівняв поширення Біткоїна з успіхом глобальних франшиз, таких як McDonald’s.

Автор підкреслив, що мережева сила дозволяє меншим гравцям здобувати вплив і багатство.

Настрої Кійосакі збігаються з його давнім песимізмом щодо долара, який він назвав «фальшивими грошима». У цьому контексті він послідовно виступає за альтернативні інвестиції замість традиційних фінансових інструментів.

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Нещодавно Кійосакі подякував інвесторам у Біткоїн за те, що вони не довіряють уряду США, Казначейству та Федеральній резервній системі, які він назвав «лігвом злодіїв».

Незважаючи на те, що інвестор дотримується суперечливих поглядів і прогнозує економічну кризу, що насувається, він продовжує виступати за Біткоїн, золото і срібло як ідеальні активи для збереження багатства в такому середовищі.

Крім того, з ростом курсу Біткоїна до нових максимумів, Кійосакі підкреслив, що накопичувати провідний цифровий актив ще не пізно. Він спрогнозував, що 2025 року Біткоїн може досягти приблизно $500 000, описавши його як монету, «призначену для того, щоб зробити всіх багатими».

Цікаво, що Кійосакі стверджує, що кожного разу, коли ціна Біткоїна падає, це слід вітати як можливість накопичити більше цього активу.

Хоча існує ймовірність того, що долар може бути витіснений біткоїнами, золотом або сріблом, які пропонують диверсифікацію, ця валюта залишається домінуючим гравцем у фінансовому ландшафті, незважаючи на можливу ерозію від інфляції.

Нагадаємо, що Кійосакі назвав актив, який варто купувати, поки не злетіли ціни. Кійосакі висловив думку, що «срібло збирається злетіти». Далі інвестор пояснив свої заяви, вказавши на взаємодію низької пропозиції та високого попиту на цей метал. Наостанок він закликав читачів купувати зараз — до того, як ціни знову зростуть.

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Джерело: Finbold.